▲北市關渡醫院院長陳亮恭提到，目前AI應用醫療的部分包括健康長壽指數、國家營養調查、及運動數據分析等。（圖／記者張乃文攝）

少子化、人力銳減、醫護工作繁重等諸多因素，導致醫療場域的困境遲遲未解，而科技的進步除了帶來生活應用便利，AI發展讓醫療的世界變得更為精準、有效執行。但醫界也提到，其實這之中仍有痛點存在，像是醫院財務、資料分散，AI落地等，都是挑戰。而北市關渡醫院院長陳亮恭則分享，醫療應用的3大方向，包括健康長壽指數、國家營養調查、及運動數據分析。華碩電腦今（4）日於2025台灣醫療科技展舉行「以AI算力與數位平台，打造高效醫院並增進醫師研究自主性」研討會。會中邀請了諸多醫界專家，包括衛福部雙和醫院副院長陳龍、陳亮恭等人分享醫療與AI科技的臨床需求及發展。華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑提到，其實在進行平台建置的時候，希望可以將門檻降低，把相容性做到最廣，讓所有裝置的資料都開放，也就是說，以華碩的穿戴式資料為例，包括超音波、影像等資訊都可以取得。而身為腦中風專家的陳龍則透露，腦中風是一項會再復發的疾病，不是好了就沒事了，但是在AI的應用上要透過早期症狀、盡早辨識就是一大重點。他認為，包括早期偵測、影像分析、住院監控、復健等，還有續期照護追蹤，若轉至地區醫院的病歷要如何銜接，甚至是出院後的危險因子控制，都需要大數據分析。陳龍認為，除了臨床上的應用，醫院財務、資料分散，AI落地等，也都是挑戰。不過，透過一個平台的協助，讓醫療人員扮演釐清臨床作業順序的角色，與產業方的結合，其實都是AI醫療可以持續進步的契機。陳亮恭則說，在老人醫學領域，不是單純只有生病的長者，還有很大一部分在做老化。他提到，健康台灣主要就是要壓縮不健康餘命，而目前發展的是前瞻式預測工具，也就是「健康長壽指數」，在預測未來不失能、不失智、存活的機率。另外還有國民營養調查，陳亮恭介紹，填完資料的過程，就可以有一個PR值的結果，了解自己在全國人民中的健康情況大概幾分。陳亮恭提到，預計在12月底台北市的「台北通」APP會多一個類別叫做「健康」，也就是提供全新演算法給北市府，在台北市進行健檢的長者，數據會送至衛生局，也會讓APP協助計算風險中風、心血管疾病、心肌梗塞、腎臟病等疾病風險。智璞產業趨勢研究所大健康中心主任申忠哲則分析，目前全球科技與醫療的核心戰場都指向，如何讓AI成為醫療系統的底層能力，串聯起資料、流程與設備，建立硬體、軟體、平台到生態系的整合。申忠哲認為，在國際數據來看，AI醫學領域中，影像、醫療決策、診斷，還有可攜式裝置、超音波都有突出、顯著的成長，在這之中的AI資料及算力，還有衍生的新型服務、甚至機器人等都是著重發展的部分，在這之中要找到能夠生存而且有未獲滿足的醫療需求，就會是一個創新的機會。華碩電腦智慧醫療產品企劃中心經理賴政宇分享，在華碩研發的手持超音波，可讓使用者在介面上跑出自己的AI模型，提供單位有獨立的資料庫累積醫療影像，同時可做資料標註，在模型訓練前，可成為一個較好的基礎。賴正宇說，還可根據影像特性，給予較適合的模型架構或參數，以分析結果，並結合大型語言模型呈現報告。