▲勞動力發展署高屏澎東區分署人才資源發展中心舉辦升級人才心價值航向產業新未來服務成果展活動，有產官學代表與會。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

▲勞動力發展署高屏澎東區分署副分署長柯秀燕致詞。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

▲勞動力發展署高屏澎東區分署人才資源發展中心舉辦升級人才心價值航向產業新未來服務成果展活動。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東區分署人才資源發展中心於日前，在高雄市左營區Le Phare共享空間新左營館，舉辦升級人才心價值航向產業新未來服務成果展活動，期關注人才永續發展，提升人才的職場韌性。勞動力發展署高屏澎東區分署人才資源發展中心升級人才心價值航向產業新未來服務成果展活動，勞動力發展署高屏澎東區分署副分署長柯秀燕與人才資源發展中心主任向思蓉共同主持，有產業園區管理局高雄軟體園區主任薛偉銘、高雄市政府勞工局訓練就業中心主任宋世宏、台灣人工智慧發展學會(TIAI)理事長謝邦昌、助理教授王豫萱、執行長王曉喬、天下學習副主編吳佩旻、理事長蔡昇運等產官學代表與會。勞動力發展署高屏澎東區分署副分署長柯秀燕表示，在人工智慧(AI)驅動與產業快速轉型的環境下，人才培育與留任策略等，已成為企業永續的關鍵核心，乃由高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦此一升級人才心價值航向產業新未來服務成果展活動，以跨界、跨越、跨立為此次成果展三大主軸，展示人才資源發展中心在勞工職涯發展、企業制度優化與資源平台串聯上的成果。柯秀燕指出，在職勞工佔全國勞動人口約97%，人才是否具備持續發展動能、能否在就業市場中被看見，攸關勞動市場穩定與區域產業競爭力，人才資源發展中心自成立8年以來，在高屏澎東地區協助企業優化人才發展制度、強化教育訓練，並提升留任率，也陪伴勞工突破轉職、升遷與技能精進等瓶頸，讓穩定在職勞工不再只是口號，而是成為在職勞工的強力後盾。在此次的成果展中，分享勞工職涯成長與企業制度優化的成果，其中，來自食品業勞工代表分享，透過人才資源發展中心職涯諮詢與教練引導，成功由採購人員晉升為採購課長，跨部門協作效率明顯提升，專案達成率由5成提高至7成以上，而澎湖旅宿業者則透過人才資源發展中心入場輔導建立「職務職能學習地圖」，使新進人員上手時間縮短20%，教育訓練滿意度提升30%，這些案例具體展現完善人才制度的重要性，它不僅能轉化為明確的工作成果，也能同步提升組織效益，形成企業與勞工雙贏的正向循環。