中央氣象署表示，明（5）日東北季風影響下，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨，各地低溫約攝氏16度。週末把握好天氣出遊，水氣減少又回溫，不過很快在下週一（8日）又有新一波東北季風影響，北台灣轉涼且降雨機會增加。目前菲律賓東南方的熱帶擾動有機會增強為熱帶性低氣壓，不過對台灣沒有影響。
🟡週末把握難得好天氣！各地氣溫回升、多雲到晴
中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明（5）日受東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨，且基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨。
不過週末兩天（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
🟡下週又有東北季風影響 北台灣降溫轉雨
下週一、下週二又有新一波東北季風影響，東北部、北部降溫轉雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下週三、下週四東北季風減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
🟡週末氣溫回升 下週一、下週二略降溫
未來溫度趨勢，明（5）日清晨偏涼，各地低溫約攝氏16度至18度。週末兩天（6日、7日）氣溫逐漸回升，各地高溫約攝氏25至27度。下週一、下週二新一波東北季風影響，北台灣白天高溫攝氏22度，低溫約攝氏17度至19度，下週三、下週四回溫到攝氏25至27度。
目前菲律賓東南方的熱帶擾動持續往西移動，進入南海後有機會增強為熱帶性低氣壓，不過移動過程中就會很快減弱，對台灣沒有影響。
資料來源：中央氣象署
