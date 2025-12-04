我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國旅遊注意！泰國民航局已批准泰國機場大眾有限公司（AOT）的提案，明年初即將調漲國際航班旅客的「機場稅」，漲幅高達53%，6大機場將實施。根據《曼谷郵報》報導，泰國交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）周三表示，民航局已批准泰國機場大眾有限公司的申請案，將國際航班的「出境旅客服務費」，從目前的730泰銖（約新台幣713元）提升至1120泰銖（約新台幣1094元）報導提到，相關費用將納入機票價格之中，購票時就會包含在內，措施預計明年初上路。不過，泰國國內航線的費用不變，維持130泰銖（約新台幣127元）。AOT營運的泰國6大機場，包括曼谷的素萬那普（Suvarnabhumi）、曼谷廊曼（Don Mueang）、普吉島（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）及清萊（Chiang Rai）機場。AOT先前表示，預計機場稅的增加，每年將帶來約100億泰銖（約新台幣97.6億元）的額外收入，這是基於每年平均有3500萬國際旅客經由公司營運的六個機場入境計算所得出的數據。泰國民航局表示， 提高收費將改善機場服務和安全，因為增加的收入將用於建造更多讓旅客更加便利的機場設施 。