我是廣告 請繼續往下閱讀

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）迄今尚未提出來台投資申請，疑似代理商順昱控股公司，改為「Coming Soon」頁面，是否開店仍不明。但傳出瑞幸咖啡仍打算開二店，經濟部晚間重申立場，目前未收到審查申請，若未經申請落地，或透過人頭來規避審查，將依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。中國擁有2萬多家門市的瑞幸咖啡傳出要來台灣展店，並傳出透過順昱控股公司代理來台招募咖啡師以及尋店。但經濟部強調，從來未收到瑞幸咖啡來台投資申請，但也補充如果是透過代理商進入台灣市場，那就屬於商業行為，並不用經過中資來台審議。但是即便不用申請中資來台，但經濟部就會主動了解，確認代理情形以及Logo相關授權是否合規。而對於廠商傳出要在台灣開二店，經濟部晚間重申，目前尚未收到任何有關於瑞幸咖啡的投資審查，如果被發現是未經申請落地，或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。經濟部也提醒，一切投資應合法合規。經濟部官員表示，該立場與先前說法均為一致，但同時也要警告不要發生「假代理真經營」情況。另外，順昱控股公司，原先網站有還設有「首家門市預計於2025年12月登場」及「瑞幸咖啡菜單」等通通下架，僅剩下「Coming Soon」頁面，來台開門市狀況尚未明朗。