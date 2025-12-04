我是廣告 請繼續往下閱讀

聯電今（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開洽談，共同探索在美國本土八吋晶圓製造的合作機會，並強化製造量能，以及因應車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。根據MOU，Polar與聯電將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州八吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。結合Polar穩健的製造能力，與聯電完整的八吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。此外，此合作也將進一步強化美國本土的八吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治之潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。Polar行銷副總經理Ken Obuszewski表示，此次合作呼應Polar致力滿足本土半導體製造日益增長的需求，包含來自美國及全球客戶尋求在地化供應的趨勢。「憑藉我們與客戶深厚的合作關係及強大的專業技術組合，與聯電的合作再次證明Polar有能力成為專注於功率及感測領域、具價值的專業晶圓代工夥伴。」聯電全球業務資深副總經理張士昌則指出，公司致力透過多元的製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今的地緣政治環境中提升競爭力。張士昌說，非常期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。「這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續我們為客戶創造價值的一貫承諾。」