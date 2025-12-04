我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肺結核傳染方式與症狀。（圖／北市衛生局）

台灣大學傳出有外籍生確診肺結核，校方配合衛生主管機關規定辦理，但因涉及防疫措施涉及個資故不便說明細節，台北市衛生局今（4）日表示，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，接觸者匡列對象包含與確診個案共同居住者、於可傳染期間 1 天內接觸 8 小時以上或累計達 40 小時以上者。北市衛生局已與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病的風險。為方便接觸者瞭解健康風險並完成健康檢查，北市衛生局與學校已安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部 X 光等相關檢查。北市衛生局呼籲接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查。如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。北市衛生局進一步表示，一般人受到結核菌感染後一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高。如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續 2週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等。北市衛生局表示，結核病是可以治癒的，透過醫療與公共衛生的積極防治，臺北市結核病病例已由民國100年確診1000例，至113年降為438例，降幅達 56.2%，114 年截至11 月北市累計確診371 例。