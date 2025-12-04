2025年冬至將在12月21日晚間23時2分48秒到來，這天除了吃湯圓之外，更將是可以轉運的大好日子！命理師柯柏成表示，今年冬至恰巧是最後一次「天赦日」，這次錯過恐怕得再等80年！而轉運方式、注意事項也都一次公布了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
冬至與天赦日在同一天！柯柏成：下一次要等到2105年

「錯過今年的冬至再等80年！」柯柏成今（4）日表示，2025年乙巳年的冬至是陽曆12月21日晚間23時2分48秒交節氣，陰曆十一月初二。他提到冬季遇上甲子日才有天赦日，因此一年當中也就5-7天，在一年當中也算是少遇到，而這次又是2026年度的最後一次天赦日。

柯柏成補充，冬至又同時是天赦日，兩個曆法上的巧合，可說稀有難見、百年一遇也不過分，上個世紀整整100年來說，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，21世紀也只有2002年及2025年有，錯過今年就要再等上80年，到下個世紀2105年才會再遇到冬至同是天赦日這樣的強運時機，絕大部分人的一生當中頂多也就能遇到1、2次，甚至比哈雷彗星75年來一次的週期還久。

▲2025年冬至除了一家團聚吃湯圓之外，同時也是天赦日，成為轉運最佳時刻。（示意圖／Gemini生成）
▲2025年冬至除了一家團聚吃湯圓之外，同時也是天赦日，成為轉運最佳時刻。（示意圖／Gemini生成）
冬至恰逢天赦日！最強轉運5方式一次看

這次冬至恰逢天赦日，柯柏成也認為，機運難得，同時公布了5大轉運方式，完整步驟如下：

1. 靜心與同頻（最簡單也最重要）

做法： 冬至當天在晚上 23:00 以前，可以選擇靜坐、誦經念佛，或者乾脆躺平睡覺。
目的： 讓身心安靜下來，與天地靈氣結合，與宇宙節奏「同頻」，迎接一陽來復的能量。

▲今年冬至當天，柯柏成建議在晚上11點之前躺平睡覺，讓身體迎接一陽來復的能量。（示意圖／Pexels）
▲今年冬至當天，柯柏成建議在晚上11點之前躺平睡覺，讓身體迎接一陽來復的能量。（示意圖／Pexels）
2. 升級版「橘香錢水」（催財運）

天赦日都有煮錢水的習慣，這次的錢水可以特別一點，把168枚硬幣加清水後放在鍋中煮。小心拿著鍋子，讓帶有橘子香氣的水蒸氣薰滿屋內各角落（象徵「吉氣」與「旺氣」換氣）。

準備： 168 枚硬幣、清水、幾片吃剩的新鮮橘子皮。
步驟：將硬幣、水、橘皮放入鍋中煮沸。冷卻擦乾後，發給家人各一枚當「錢母」隨身攜帶。剩下的硬幣放入聚寶盆置於財位。
後續： 下次天赦日或除夕，將這些錢幣捐給廟宇的功德箱或是商店愛心箱，讓善的能量流動。

▲端午節午時水煮財水、招財水。（圖／記者黃韻文攝）
▲天赦日都有煮錢水的習慣，柯柏成老師建議，這次的錢水可以特別一點，把168枚硬幣加清水後放在鍋中煮。（圖／記者黃韻文攝）
3. 消災祈福（解厄）

地點： 主祀玉皇大帝的天公廟（最佳），或其他宮廟、教堂。
做法： 建議請道士代上「正式消災祈福疏文」，或是單純誠心懺悔過去的過錯並許願。這天的願望特別容易實現。

4. 食補開運（圓滿）

吃湯圓： 紅、白小湯圓或包餡湯圓皆可，重點是要吃「雙數」，象徵喜事、財運雙雙而至。全日素食： 這天忌殺生，吃素能符合上天好生之德，避免果報，累積福氣。

▲客家鹹湯圓做法超簡單，有網友分享完整做法，而最大關鍵是必加入茼蒿與紅蔥頭，湯頭才會鮮香夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲柯柏成表示，冬至吃湯圓無論哪種都行，但重點就是要吃雙數。（圖／記者葉盛耀攝）
5. 避免殺生及惡口傷人（重要）

禁忌： 絕對避免惡口罵人、發脾氣。因為天赦日的特別之處就是這一天在廟裡或教堂許願都特別容易實現，一陽來復的冬至就更會把這種能量推高到頂點，這一天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人。

資料來源：柯柏成

相關新聞

水官大帝聖誕！下元節拜拜懶人包　疏文、怎麼拜：補財庫就趁現在

下元節12/4補財庫！「3生肖」轉運大翻身、遇貴人　拜拜吉時速看

2026年撞「赤馬年」！60年一遇超罕見　4生肖犯太歲、破財招小人

順利迎接2026！12月「生肖運勢」一次看完　湯鎮瑋：年末地雷別踩