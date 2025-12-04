我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯「台灣鯛魚排」遭檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，業者第一時間下架回收，各地衛生局也展開調查，不過供應商自主送往SGS進行複檢時發現無檢出，高雄市衛生局推估業者送驗的是原料樣品，和消費者買到的是不同檢體，但今（4）日稍早，高雄市衛生局長黃志中親上火線，召開記者會，澄清經過內部調查後發現，是操作人員疏失「檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為『未檢出』，同時表示衛生局已主動移送檢調釐清。高雄市衛生局10月執行「114年食品抽驗計畫」，並於本（12）月1日公告，於全聯路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排」檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，第一時間通知業者要求下架回收，並啟動調查，但供應商口湖漁類生產合作社將同批次的鯛魚排送往第三方公正單位SGS進行複檢，發現無檢出動物用藥殘留，也將自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。該份報告轉交給高雄市衛生局後，被認為業者送驗的是原料，與市府送驗的產品兩者為不同檢體，因此告知業者若有異議，可申請複驗，將驗出動物用藥的檢體再驗一次，也說明「本件效期為2027年9月16日之台灣鯛魚排產品，抽驗時為完整包裝，以上與業者自行外部送驗，同批原料樣品為不同檢體。」不過，高雄市衛生局今日稍早召開記者會，局長黃志中表示，今日經內部調查因檢驗科内部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員疏失為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清，也將此異常事件通報中央主管機關食藥署，並同步向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。