「麻辣天后」利菁從購物台轉戰綜藝圈成績斐然，主持節目締造的高收視率不僅替電視台賺進大把鈔票，還曾經奪下金鐘獎「歌唱節目主持人獎」。利菁海派又溫暖的個性讓她擁有好人緣及廣大人脈，近日利菁分享一張餐敘照，座上賓清一色都是「后」字輩等級，有張小燕、方芳芳、葉璦菱、張清芳、李翊君等人，讓網友驚嘆：「一個比一個大咖...」
6大天后難得同框 網友：真的是天后宮
曝光的照片，利菁站在後方，搭著身旁「最美麗主持人」方芳芳的肩膀，方芳芳旁邊為歌手李翊君，坐在前排的則有「金嗓歌后」葉璦菱、「綜藝教母」張小燕及「歌壇東方不敗」張清芳，眾女星雖然平均年齡超過60歲，各個卻都保養得宜、氣質出眾。
利菁在配文寫下：「天后宮，聚餐。」同天參與聚會的知名造型師李明川留言：「謝謝天后領我入宮朝聖！謝謝姐姐們的照顧疼愛。」
大批網友看了直呼：「含金量好高啊～羨慕」、「八仙過海與王母的蟠桃宴」、「小燕姐超美的」、「哇塞，真的全都是天后級別的，祝天后們平安健康」、「都超大咖」、「都是不同領域的天后呀」、「真的是天后宮！」
資料來源：利菁 Regine臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
曝光的照片，利菁站在後方，搭著身旁「最美麗主持人」方芳芳的肩膀，方芳芳旁邊為歌手李翊君，坐在前排的則有「金嗓歌后」葉璦菱、「綜藝教母」張小燕及「歌壇東方不敗」張清芳，眾女星雖然平均年齡超過60歲，各個卻都保養得宜、氣質出眾。
大批網友看了直呼：「含金量好高啊～羨慕」、「八仙過海與王母的蟠桃宴」、「小燕姐超美的」、「哇塞，真的全都是天后級別的，祝天后們平安健康」、「都超大咖」、「都是不同領域的天后呀」、「真的是天后宮！」
資料來源：利菁 Regine臉書