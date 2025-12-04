我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安歆澐（如圖）遭莊英杰暴力相向，拿美工刀要挾、險些致命。（圖／和展影視提供）

▲安歆澐（如圖）已申請家暴保護令，與莊英杰正在離婚協商中。（圖／和展影視提供）

44歲藝人安歆澐與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚近9年，近日登上謝震武主持的節目《震震有詞》，揭露對方有暴力傾向，最嚴重一次是被持美工刀威脅及勒頸，安歆澐痛哭求饒：「可不可以不要殺我，如果小孩沒有媽媽的話怎麼辦？」回想起恐怖經歷，她忍不住流下眼淚。對此張睿紘律師評斷：「先生揚言殺死與勒頸行為兩者合一，可能已構成殺人未遂。」心理分析專家邱文仁也提醒遭遇家暴的民眾，「應盡快蒐證、尋求法律保護，並避免在私密場合與施暴者談判。」安歆澐在節目中分享道，莊英杰一次暴力行為，當自己返家時，發現對方竟躲在車內後座，2人因為第三者起了口角，莊英杰強行搶走手機，失控大吼：「今天不是妳死就是我死！」下秒衝到駕駛座後方，右手持美工刀，左手猛扯安歆澐的長髮、勒住頸部，雙方爆發激烈肢體衝突。安歆澐回憶起來，心有餘悸地說：「措手不及！來不及反抗就被勒暈了，再勒5秒鐘我會因為嚴重腦缺氧，人就會沒了」，她事後清醒過來，莊英杰還不放過她，安歆澐崩潰求饒，趁著對方不注意呼喊：「這人要殺我，幫我叫警察來！」鄰居也因聲響而報警，家暴因此曝了光。目前安歆澐已申請家暴保護令，2人也已分居、正在離婚協商中，可能走向訴訟程序，節目方請來的張睿紘律師對此評斷，「先生揚言殺死與勒頸行為兩者合一，可能已構成殺人未遂。」心理分析專家邱文仁也提醒遭遇家暴「應盡快蒐證、尋求法律保護，並避免在私密場合與施暴者談判。」