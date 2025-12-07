我是廣告 請繼續往下閱讀

▲所願（最左）15歲就成為練習生，2015年以GFRIEND隊長身分出道。（圖／資料照）

韓國女團GFRIEND隊長所願（Sowon）今（7）日迎來30歲了！所願15歲那年就開啟了練習生生活，經過2家公司訓練後，2015年以GFRIEND隊長身分出道，可惜2021年全員合約到期不續約。離開前公司後所願沒閒著，立刻新藝名金韶情簽新公司轉戰演員舞台，以韓劇《毛骨悚然的同居》開啟演員生涯。除此之外，今年11月所願還宣布創立保養品牌Neovea，事業版圖越拓越廣。而回顧她偶像之路，最讓人印象深刻之一的就是那雙修長美腿，2018年韓國舉辦「最想跟她一樣有八頭身的女偶像是誰？」票選，所願以57.14%得票率拿下冠軍寶座，連人氣火紅的周子瑜都只排第3。​​所願從小就抱著當偶像的夢想，所以早在15歲就成為練習生展開追夢之路。她一開始先在DSP娛樂接受訓練，當時不只被挑中當成女團APRIL的預備成員，還被公司視為重點培訓的新秀，各種拍攝都少不了她的身影。但因為APRIL的出道計畫屢次延後，讓她決定轉換方向，以Rap實力去挑戰SOURCE MUSIC的試鏡，順利通過後又重新接受約1年半的訓練。2015年1月，所願以隊長的身分領著GFRIEND登上音樂節目《音樂銀行》，端出首張迷你專輯《Season of Glass》正式亮相，把多年累積的成果一次發表，後來的專輯從《Flower Bud》到《回：Walpurgis Night》每張都都超圈粉。團體一路紅到2021年5月，當時合約到期，全員選擇不續約，也為那段青春歲月畫下暫時句點。GFRIEND活動結束後，所願幾乎沒給自己休息的時間，2021年8月她以本名金韶情與經紀公司IOK Company簽約，也讓她轉戰演員之路。短短1個月內，所願就登上紐約時尚週的伸展台，靠著獨特的魅力在國際舞台嶄露頭角；後來又主演韓劇《毛骨悚然的同居》，與男團iKON成員粲右搭檔演出，為演員生涯開出漂亮第一槍。事業版圖還不只如此，所願今年11月宣布推出自創保養品牌Neovea，女神為這品牌盡心盡力、耗時許久才正式開賣，也證明她不只會演、會跳、會唱，還有創業家的野心。​​回顧2018年，當時韓國偶像討論平台IDOLCHAMP舉辦票選活動，主題是「最想跟她一樣有八頭身的女偶像是誰？」，結果所願以57.14%的超高得票率強勢奪冠，就連人氣火紅的TWICE台灣成員周子瑜也只拿下第3名。其實GFRIEND本來以高挑身材聞名，團體平均身高達167公分，而所願更是突出，擁有172公分的模特兒般身高，韓媒甚至形容她全身3分之2都是腿，超長美腿令人稱羨。12月7日的壽星不只有所願！還有美國演員艾倫鮑絲汀、台灣新聞主播方念華、台灣演員方宥心、日本演員櫻田通、日本演員櫻田通、日本演員香川照之，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！