▲明日花綺羅（左）、周鶴年（右）被爆出私下性交易爭議。（圖／翻攝自IG）

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年今年6月被爆和前AV女優明日花綺羅有性交易行為，遭到公司強制退團，並且求償20億韓元（約台幣5千萬元），為此他跟公司鬧上法院，官司今（4）日開庭，他不僅還原了當初見面明日花綺羅的細節，還透過媒體發聲，「這毀了我的人生。」根據《Billboard》專訪周鶴年報導，他陷入明日花綺羅爭議後，即使已經多次否認爆料並非事實，也向該記者提告了，不過仍然遭到經紀公司解約，並且要求20億韓元（約台幣5千萬元）賠償金，不過現傳出這筆巨款中，有15億是當初簽約的簽約金，剩下的才是公司向他要求的賠償金。周鶴年也還原了當時和明日花聚會的細節，他表示那天和很多朋友在酒吧喝酒，其中一位就是明日花綺羅，當他得知明日花順利轉型進入美容、化妝品業界後，感到非常好奇，因此一次問了相當多問題，對周鶴年來說，這只是一場普通的朋友聚會，同時他認為現場應該有與會者在未經同意的狀況下，偷拍了兩人的照片，並且偷偷賣給了《週刊文春》，事件才會一發不可收拾。得知照片流出後，周鶴年曾經試著提前跟公司解決照片問題，沒想到卻被逼簽了一份「毀滅性合約終止條約」，不過他無法負擔這賠償金因此拒簽，周鶴年也開始懷疑爆料媒體的消息來源，「這件事我只跟公司內部說過，卻被其他人知道，這件事可想而知了。」如今周鶴年只能獨自面對解約官司，經濟壓力越來越大讓他總是失眠纏身，儘管如此，他仍然選擇為自己爭取權益，他強調自己並沒有做錯任何事、也不願意支付賠償金，「我想告訴大家，這間公司並不會保護旗下藝人，如果我因為這種事輸掉官司，那之後只會有更多人受害。」