▲郡都集團今(4)日攜手日本三菱地所，舉辦地上23樓超高大樓「郡都大成」動土。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.04）

郡都集團今(4)日攜手日本三菱地所，舉辦地上23樓超高大樓「郡都大成」動土。郡都集團董事長唐承指出，「郡都大成」為公司首場攜手日本三菱地所推案，基地位在高雄亞洲新灣區，漢神百貨與大立商圈，距離輕軌光榮碼頭站約400公尺，周邊有愛河灣、高雄流行音樂中心、高雄展覽館等，建案規劃日本住友GRAST制震壁，將打造亞洲新灣區精品制震輕豪邸。唐承指出，公司近年推案主力著重在市心發展，從在愛河高醫商圈推造鎮「郡都當代」，至亞洲新灣區三多商圈推「郡都繽海」，目前銷售中個案落在漢神巨蛋與農16間「郡都巨蛋」。郡都集團從2011年業績僅1億元，到經過14年耕耘來到總銷200億元推案，秉持就是在蛋黃區推指標案。唐承表示，亞洲新灣區建置已成為科技大廠加碼投資高雄核心，如鴻海在捷運黃線Y15聯開案打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，總投資159億元，預計引入3000職缺，每年創造約200億元產值，另截至2024年底，如輝達、IBM、思科、微軟、和碩、友達、晉泰等331家廠商落腳亞灣，另近期港務公司將舉辦高雄亞灣雙子星大樓招商，目標引資87億元開發包括商場、辦公、旅館及會展中心等。負責「郡都大成」銷售的鼎盛國際總經理蘇永貴表示，公私部門均看好亞灣建置發展，讓區段地價不斷上揚，甚至位於「郡都大成」旁，已出現建商以單坪315萬元購置中央公園首排景觀土地，隨著產業建設發展，未來區段房價可能上看7字頭行情。針對公司未來規劃，唐承指出，公司推案著重在市心發展，除耗資10億元在農16特區凹子底森林公園首排，興建只租不售商辦，預計明年底可完工，另位於瑞豐夜市首排，公司購入404坪商四用地，預計明年第三季動工超高大樓，單案總銷目前粗估約53億元，後續另有位於農16特區佔地約1500坪，社區近千戶造鎮，該案總銷粗估落在350億元，但目前尚無推案時程表。郡都集團執行長曾麒峰表示，「郡都大成」基地面積370.5坪，規劃地上23樓、地下5樓超高大樓，215戶住家、4戶店，住家24-35坪，2-3房，總銷45億元。