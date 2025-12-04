周杰倫今（4）日現身代言Dior台北101旗艦店節慶酒會，現場吸引超過500人聚集，一旁咖啡廳員工透露，「粉絲最早9點就來了，嚇到我們早班廚房，以為要一起上班，」算一算等到晚上6點才露臉的周董已經卡位9小時！《NOWNEWS今日新聞》記者直擊歌迷捧著自製巨大珍奶道具、「哎喲不錯」手板、專輯、雜誌吸引天王注意。
大批周杰倫粉絲獲知周董將現身代言的Dior台北101旗艦店，早早動員只為一睹偶像風采。直到傍晚，現場吸引超過500人聚集，一旁咖啡廳員工向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，「粉絲最早9點就來了，嚇到我們早班廚房，以為要一起上班，」算一算等到近晚上6點才露臉的周董，頭香歌迷們已經卡位9小時！
記者現場直擊還有歌迷捧著自製巨大珍奶道具、「哎喲不錯」手板、各年份專輯、周董登上封面的雜誌等，高舉吸引天王注意。大批歌迷們一見到周董便驚喜尖叫，狂喊：「網球王子」、「好帥」、「哎喲不錯喔」吸引關注。
單穿西裝外套的周董大露胸肌給足粉絲福利，笑說：「走秀的Model他是裡面沒有穿的，所以我也只好沒有穿」仔細看還發現周董自信秀出胸毛，完全不服輸。
周杰倫接受採訪時，寵溺歌迷承諾：「新專輯...新專輯我覺得要快，呃...我覺得新專輯明年一定要出來，明年大概三四月的時候好不好？希望啦希望。」引發粉絲尖叫、還瘋狂敲碗「演唱會、簽唱會！」
資料來源：周杰倫、Dior
