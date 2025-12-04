全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排（大）200g」在11月底接獲高雄市衛生局通知，稱檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm超標，今（4）日晚間高雄市衛生局出面道歉，稱因為電腦設定調整錯誤才導致檢驗結果有誤。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理出高雄市政府衛生局發生「離譜烏龍」時間軸，後續處理方式竟讓民眾白白多被嚇2天！
全聯鯛魚排禁藥大逆轉！高市衛生局「離譜烏龍」時間軸曝光
10月27日至28日：執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗項目前置作業。
10月29日至11月4日：針對產品檢驗，由29歲陳姓女研究助理操作、判讀。
11月4日：陳姓女子今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局。
11月26日：報告結果出爐，在全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品中，發現動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，陳女經手的第一次檢驗「台灣鯛魚排」含禁藥數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準，通知全聯下架。
11月28日：全聯在官網公告，依高雄市衛生局通知，將台灣鯛魚排下架處理並接受退換貨。
12月1日上午：雲林縣衛生局今（1）日上午證實，全聯「台灣鯛魚排（大）200g」商品是轄內某合作社所提供的，合作社內產品已沒有庫存，總計3125公斤都已經供貨給全聯，其中13793片已售出，回收1831片。
12月2日晚間：「台灣鯛魚排（大）200g」供應商口湖漁類生產合作社主動將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位 SGS 進行複驗，還有其他批號也有隨機抽樣送檢，最終結果都顯示沒有檢出動物用藥殘留，合作社將資料送給雲林衛生局複檢。
12月3日：高雄市衛生局發布最新說明，強調檢驗過程皆符合依法依程序嚴謹作業，指出抽驗樣品與業者自行外部送驗樣品，不是同樣批次的食材，為「不同檢體」。
12月4日：高雄市衛生局坦承疏失，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，「人為電腦設定錯誤」導致測量值放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。
完整時間軸曝光後，可以看出供應商在12月2日提出了第三方報告之後，高雄市衛生局隔天12月3日卻還聲稱是「不同檢體」，結果直到今（4）日晚間才坦承疏失，白白讓民眾多驚嚇2天時間。
不少民眾看完之後，也紛紛留言「這幾天白白被嚇了」、「全聯也太慘了，不知道損失多少」、「政府造成人民困擾，還害供應商白白損失，應該負起責任吧」、「為辛苦的養殖業者抱屈」。
