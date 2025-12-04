我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯鯛魚排禁藥大逆轉！高市衛生局「離譜烏龍」時間軸曝光

▲全聯11月28日公告下架台灣鯛魚排。（圖／全聯提供）

▲雲林縣衛生局再全聯門市稽查問題產品下架情形。（圖／雲林縣衛生局）

第三方公正單位 SGS 進行複驗

沒有

▲口湖漁類生產合作社將同批號「台灣鯛魚排」送往第三方公正單位 SGS 進行複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。（圖／口湖漁類合作社）

強調檢驗過程皆符合依法依程序嚴謹作業

設定條件遭更改

衛生局已主動移送檢調釐清。

▲高市衛生局衛生局爲全聯「台灣鯛魚排」重大出包道歉。（圖／高市府衛生局提供）

全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排（大）200g」在11月底接獲高雄市衛生局通知，稱檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm超標，今（4）日晚間高雄市衛生局出面道歉，稱因為電腦設定調整錯誤才導致檢驗結果有誤。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理出高雄市政府衛生局發生時間軸，完整時間軸曝光後，可以看出供應商在12月2日提出了第三方報告之後，高雄市衛生局隔天12月3日，結果直到今（4）日晚間才坦承疏失，白白讓民眾多驚嚇2天時間。不少民眾看完之後，也紛紛留言「這幾天白白被嚇了」、「全聯也太慘了，不知道損失多少」、「政府造成人民困擾，還害供應商白白損失，應該負起責任吧」、「為辛苦的養殖業者抱屈」。