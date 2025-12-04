我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市某國小的邱姓家長女會長，傳出吸金高達20億，人甚至逃到澳門，檢方打算通緝他。據了解，邱女透過黃姓高爾夫球教練，結識上流社會的球友，聲稱能以股市代墊資金，每月獲利達2%的說法，甚至還涉嫌誘騙人進行人民幣的私下匯兌，長達5年的時間，被害人騙及北中南，檢方粗估吸金超過20億。遭控吸金的邱姓女子其中一間公司大門深鎖，還有許多信無人收。邱姓女子曾擔任高雄三民區某國小家長會長，涉嫌以投資借錢的名義向學生家長、老師等人吸金，初期每月提供高額利息，讓受害人數愈來愈多，又涉嫌透過高爾夫球教練與企業家、醫師拉近距離後吸金，讓受害群眾從教育界、學生家長拓及醫界等其他領域，初估吸金逾20億。涉及吸金案的黃姓高爾夫球教練，2024年利用設立的公司，冠名贊助公開賽，當時祭出總獎金3百萬元，吸引許多職業高爾夫球選手報名參加，沒想到一切只是誘騙人投資的開端。受害者表示，由於他是贊助比賽嘛，所以很多人會看你這個企業感覺做得不錯，不然你怎麼可以贊助比賽，人家就會覺得說你在做什麼的，可能就用這個方式去招攬投資嘛。王姓牙醫受害者表示，邱姓會長聲稱有股市代墊和資本額代墊，需要金主支持，而他認識的一位投資者已經被騙了1億1600萬元。另一位林姓被害人透露，他最多時投入了6000萬元，還知道有些醫師被騙了超過1億元。林姓被害人認為，實際吸金金額可能超過20億元，因為許多受害者個人投資金額就高達1億元或6000至7000萬元。校方人員表示，他們在6月底發現異狀，邱會長親自向學校請辭。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說明，「將積極收集證據以釐清事實。另邱姓被告於本署接獲情資前已出境，迄未歸國，將循相關途徑予以追緝。」檢警於10月發動搜索行動，但邱姓女會長早在6月請辭家長會後，於7月初與一名高爾夫球教練前往澳門。雖然教練後來返回台灣，但邱姓女會長的下落不明。高雄地檢署計劃將其列為外逃經濟罪犯，請調查局透過兩岸司法互助程序，將她緝拿歸案。