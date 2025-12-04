我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國眾議院監督委員會民主黨成員，近日公布一系列愛潑斯坦「蘿莉島」私人豪宅內部照片。（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普上月簽署法案，要求司法部公布已故「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪案件檔案，眾議院監督委員會民主黨成員，近日公布一系列愛潑斯坦「蘿莉島」私人豪宅內部照片，向司法部施壓。據外媒報導，美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了約100張愛潑斯坦在私人島嶼「蘿莉島」小聖詹姆斯島上的豪宅的照片與影片，該島嶼屬於維京群島，愛潑斯坦自1998年購入後，在島上生活近20年，這座島也是外界指控愛潑斯坦用於進行性犯罪的地點。民主黨眾議員從美屬維京群島執法機關提供給監督委員會的大批資料中，挑選出約100張照片、影片，這些影像是在愛潑斯坦2019年在獄中去世後，於2020年拍攝。從公布的照片中，可以看到豪宅內部的裝修氛圍相當詭異，有一間房間內，中間擺放著牙醫椅，牆上掛著大約10個男人臉形狀的面具。據悉，愛潑斯坦的最後一任女友是牙醫。在另一間像是圖書室的房間內，房內有四張扶手椅與一塊寫滿字的黑板，包括「金融」、「知識分子」、「欺騙」、「權力」等字樣，還有一些人名被塗黑處理。房間內還有一部老式的松下牌座機，座機上標註有一些人名，快速播號設定上寫著「達倫」、「里奇」、「邁克」、「帕特里克」和「拉里」等人名，其中一些敏感的人物名字在公佈的照片中被塗黑隱藏。委員會的民主黨領袖加西亞（Robert Garcia）表示，這些新照片令人不安地展現了愛潑斯坦島嶼和他的世界，多名倖存者聲稱，他們被販賣到這座島上，並在那裡遭受性虐待，「我們公佈這些照片和影片是為了確保調查的透明度，並幫助公眾了解愛潑斯坦駭人聽聞的罪行全貌」。