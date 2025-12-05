香菜（芫荽）盛產期到了，價格開始便宜了！菜市場一大把 5-6 株才賣 20 元，吃大腸麵線、豬血糕終於可以盡情地撒了！但買太大把怕爛掉怎麼辦？別擔心，文末加碼教你「挑選與兩周保鮮術」。除了當配料，其實內行買回家還會包水餃，內餡加皮蛋或剝皮辣椒實在太神，不輸市售陶爸爸、龍鳳水餃。
網友在臉書「家常菜」社團中分享，「難得看到一大把香菜20元，買回來試試看做個水餃」。她把包好的香菜水餃，做水煮與煎餃兩種吃法。水餃皮可以透光看到香菜的顏色，看起來就超好吃。
香菜水餃食譜公開！黃金比例「1:1」調餡祕訣
好吃的香菜水餃內餡比例該怎麼調？楊桃美食網曾分享以下食譜與做法：
內餡材料： ▪︎ 瘦絞肉 420公克 ▪︎ 肥油 180公克 ▪︎ 鹽 1茶匙 ▪︎ 蔥花 30公克 ▪︎ 薑末 20公克 ▪︎ 水餃皮 適量 ▪︎ 香菜 約250公克 ▪︎ 醬油 2大匙 ▪︎ 米酒 1大匙 ▪︎ 白胡椒粉 1茶匙 ▪︎ 細砂糖 1大匙 ▪︎ 香油 1大匙。
做法：
比外面賣的更好吃！試試「剝皮辣椒」升級版內餡
還記得颱風期間，香菜每公斤飆出1600元天價。如今，根據「當季好蔬果」資料顯示，香菜（芫荽）本周每公斤批發價來到53.1元，已經低於全年度成交均價74.1元許多。
記者日前在菜市場見到 3 大把 50 元的鮮綠香菜，忍不住買了 6 大把回家，包了兩次香菜水餃，第二次試著在內餡裡加「剝皮辣椒」，比前一版的更受家人喜愛。此外，「Atchill艾自己 手工餃子」也曾分享加皮蛋的香菜水餃，有機會一定要試試看。
買太多怕爛掉？達人教你「挑選＋保存」祕訣：多放三周都新鮮
既然趁便宜買了一堆香菜，最怕的就是還沒煮就變黃、軟爛。不想浪費食材，挑選和保存也是有撇步的：
【挑選 3 重點】
【保存 2 大絕招】
香菜營養價值驚人：維生素C是番茄3倍！這7類人要少吃
一年四季都能種的香菜，農曆年前後是品質最好的時期。台灣癌症基金會營養師許嘉芸曾表示，香菜含有維生素B群、C及β-胡蘿蔔素、鈣、鉀及鎂等營養素；尤其維生素C含量每100公克有63毫克，為番茄的3倍。研究也發現，香菜能夠抑制人類肝癌細胞(HepG2)及老鼠黑色素瘤細胞(B16F10)的轉移及侵襲能力。
不過，營養師也提醒，腎臟病患者應適量食用香菜，因其鉀含量高，容易造成高血鉀；產後或大病初癒者、有口臭、胃潰瘍、狐臭或腳氣的人也不宜過量食用。
資料來源：家常菜、楊桃美食網、Atchill艾自己 手工餃子、當季好蔬果、農糧署、台灣癌症基金會營養師許嘉芸
