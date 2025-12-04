藝人小S（徐熙娣）今年2月失去姊姊大S（徐熙媛），至今情緒不穩、尚未復工，不過仍振作起來，接下台北101董座賈永婕的邀請，為台北跨年宣導片獻聲，今（4）日晚間她於社群IG曬出小S錄影過程影片，小S唸到感性口白，多次哽咽落淚、中斷錄音，一旁的賈永婕也心碎哭泣。晚間8時許，小S也轉發該則影片，吐露10字心聲：「很難，但還是要好好做完。」讓人看了不禁鼻酸。
小S為台北101跨年煙火擔任旁白，賈永婕親自操刀台詞，感性為今年畫上句點，今稍早賈永婕po出錄音室影片，小S唸到「每年都穿著睡衣和家人一起看電視」時，情緒湧上哽咽，接著故作生氣地喊：「媽呀！賈永婕！妳給我寫這種台詞！」
一旁的賈永婕，見狀小S這般，有些難為情，「其實當下我真的不知道該怎麼辦。看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了⋯⋯。」其中小S因思念大S的心情難以抑制，遲遲唸不出「緊緊擁抱」4字，氣氛相當凝結。
此時，小S求助賈永婕：「那句妳可不可以幫我說？」而她心疼好友，連忙安慰：「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了。」最後小S堅持完成，賈永婕感動直呼：「在那麼痛的時刻，妳還是做到了！」2人互相擁抱。
最後，賈永婕也像天上的大S呼喊，「Together remember forever. 我們知道，祢也在。」稍早8點許，小S也轉發賈永婕的影片，「很難，但還是要好好做完。」字句深切又真摯，對小S來說，一切都非常不容易。
🔺賈永婕社群全文
才講完第一句，聲音就沒有了⋯⋯
啜泣聲後伴隨一陣譙我的聲音
其實當下我真的不知道該怎麼辦。
看著你崩潰、看著你一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。
你想說「緊緊擁抱」，但你怎麼樣都講不出口，還問我：「那句你可不可以幫我說？」
「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了」
你吸了一口氣，說：「沒關係，讓我再試一次。」
沒想到成功了。
在那麼痛的時刻，你還是做到了。
Together remember forever.
我們知道，你也在。
🔺資料來源－
賈永婕臉書、賈永婕IG、小S臉書
