社群平台「小紅書」被稱作中國版Instagram，近年來因為各種美妝、旅遊攻略，而成為年輕人的最愛，短短幾年台灣用戶數量就超過3百萬。不過今（4）日內政部以「資安檢測與詐騙案件多」為由，宣布封鎖小紅書一年，這讓不少愛用者疑惑：「其他平台更多詐騙為何不禁用？」而關鍵差異也曝光。
為何只有小紅書被台灣封鎖一年？關鍵原因曝光
內政部警政署刑事局今（4）日表示，社群平台小紅書在國家安全局的資安檢測中，十五項指標「全數未合格」，再加上從去年開始涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，但該平台不受台灣法律管轄，再加上母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司迄今未回應台灣10月14日透過海基會所發出的改善要求，導致警方偵辦案件困難、被害人求償無門。
最終內政部決定，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，啟動為期一年的封鎖小紅書命令。
消息曝光後，瞬間在年輕人社群引發討論，更有不少愛用者崩潰，「這樣以後旅遊攻略要去哪裡找」、「我美妝的資訊都靠小紅書耶」、「反而覺得抖音比較需要禁」、「小紅書裡面超多超豐富一堆攻略耶」、「其他平台更多詐騙，還有買廣告騙人的，怎麼不全都禁一禁？」
打詐專法去年通過！不配合落地將封網
事實上，行政院在2024年通過「打詐專法」《詐欺犯罪危害防制條例》，要求各大網路平台都需要在台灣設立法律代表人，違者最重可處2500萬元，還可封網。
內政部強調，在中華民國境內，無論網路社交平臺或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE等國際平臺，甚至連TikTok均已配合我國法令設立法律代表人並恪遵法律義務、展現配合政府打擊詐欺的立場。
前總統幕僚范綱皓也在社群平台Threads上發文補充：「因為Meta 旗下平台Facebook、Instagram、Threads，以及LINE、Google、YouTube等，都被指定為納管平台，「指定法律代表」接受政府的指導、配合政府的政策。」
他認為，目前台灣打詐的成果，當然還需要加強，詐騙集團也一直在進化、變形，但是至少各平台願意展現誠意、投入資源，打擊詐騙，「小紅書，不願意配合，政府禁一年，限期改善，這應該算是政府的職責吧？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部警政署刑事局今（4）日表示，社群平台小紅書在國家安全局的資安檢測中，十五項指標「全數未合格」，再加上從去年開始涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，但該平台不受台灣法律管轄，再加上母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司迄今未回應台灣10月14日透過海基會所發出的改善要求，導致警方偵辦案件困難、被害人求償無門。
最終內政部決定，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，啟動為期一年的封鎖小紅書命令。
打詐專法去年通過！不配合落地將封網
事實上，行政院在2024年通過「打詐專法」《詐欺犯罪危害防制條例》，要求各大網路平台都需要在台灣設立法律代表人，違者最重可處2500萬元，還可封網。
內政部強調，在中華民國境內，無論網路社交平臺或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE等國際平臺，甚至連TikTok均已配合我國法令設立法律代表人並恪遵法律義務、展現配合政府打擊詐欺的立場。
前總統幕僚范綱皓也在社群平台Threads上發文補充：「因為Meta 旗下平台Facebook、Instagram、Threads，以及LINE、Google、YouTube等，都被指定為納管平台，「指定法律代表」接受政府的指導、配合政府的政策。」
他認為，目前台灣打詐的成果，當然還需要加強，詐騙集團也一直在進化、變形，但是至少各平台願意展現誠意、投入資源，打擊詐騙，「小紅書，不願意配合，政府禁一年，限期改善，這應該算是政府的職責吧？」