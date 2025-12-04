我是廣告 請繼續往下閱讀

國發員副主委彭立沛 3 日率團拜會法國國民議會，與國民議會友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau）議員進行交流。本次會晤由台灣駐法國代表處積極協助，雙方就地方創生、農業政策及城鄉治理等議題深入對話，展現台法持續拓展多層次合作的高度意願。馬堤諾分享，法國正面臨農民高齡化、青年留鄉不易、農地管理壓力及食品系統轉型等挑戰，為因應極端氣候與永續轉型需求，法國依循歐盟政策方向，推動農戶合作、農業制度改革及農村持續發展，以改善農民經濟與工作條件，活化農村發展。彭立沛表示，農業是確保國家糧食安全與推動地方永續發展的重要基礎。台灣與法國同樣面對少子化、高齡化、農村人口變動與氣候變遷的共同挑戰，兩國皆透過調整農業體質、強化城鄉均衡發展等策略積極因應，並進一步介紹台灣自 2019 年推動的地方創生政策，由國發會統籌協調 11 個部會，從產業、文化、公共服務到人才培育等，全方位建構地方支持系統，提升青年返鄉意願，促進區域均衡及增強社會韌性。此次會晤強化了台法關鍵領域的合作基礎。雙方一致認為，未來可在地方創生、農村再生、農業永續等方面擴大交流，共同推動更進一步的合作，深化台法友好關係。