黑色星期五結束後，又來到雙 12啦！好市多黑五沒搶到LG除濕機沒關係，486 團購表示，「雙 12」超殺優惠商品出爐了，今年已經賣超過 1.1 萬台的 LG 19 公升雙變頻除濕機，降價 5400 元，折後價為 1萬 8500 元，而且只要申請貨物稅減免可再省 1200 元，相當最低入手價 1萬 7300 元。
濕度70%就長黴菌！譚敦慈：除濕機「這區間」最防霉
根據氣象署統計資料顯示，台灣各地全年平均濕度在 75% 以上。無毒教母譚敦慈示警，濕度超過65%就是黴菌喜愛的環境，70%以上更會助長黴菌繁殖。她建議，居家濕度應維持在50～60%之間，用濕度計掌握環境濕度，必要時開啟除濕機。
狂賣1.1萬台「銷售冠軍」強在哪？單手倒水、10年保固
LG 19 公升雙變頻除濕機除濕力高達 19 公升，是 486 團購最熱銷的商品之一。其優勢在於高效節能的雙變頻壓縮機與馬達技術，能達到一級能效標準並享有 10 年保固。每日 19 公升的強大除濕力、5.3L 超大水箱、紫外線淨化、機體自動乾燥功能，而且不用蹲，單手一拉就能倒水，也不怕水灑出來，很受消費者喜愛。
除濕怪物登場！三菱電機推「28L新機」 AI自動偵測更聰明
而被網友封為「吸水怪獸」的三菱電機除濕機，近期新推出最大除濕力可達每日28公升的怪獸級機種。其優勢除了驚人的除濕力、超前符合台灣2026一級能效外，還有全天候AI自動監測室內空氣品質、淨化空氣功能。強大的除濕力搭配5.5公升大水箱，而且水箱改設計在機身側邊，還加了提把設計，倒水更輕鬆。
486雙12優惠商品一覽（即日起至12月16日）
【 清潔家電：最高省 5600 元】
【 舒適寢具：下殺 47 折起】
資料來源：氣象署、486團購、三菱電機
【 清潔家電：最高省 5600 元】
- LG A9X 無線吸塵器（具備自動集塵）：優惠最高現省 5600 元。
- LG R5T 變頻濕拖掃地機器人：優惠最高現省 5600 元。
- LG AI 智控洗乾衣機：加碼贈「新大白空氣清淨機」，可再參加 1 萬元現金抽獎。
- LG 19 公升變頻除濕機：原價2萬3900元，限時 77 折，折後價1萬8500。
- only 小午郎 16 公升除濕機（2026 新一級能效）：下殺 62 折，不到萬元即可入手。
- GPLUS 6 公升節能除濕機（適合小套房）：優惠價 4391 元。
- 新一代 Mistral 美寧居浴兩用 UV 除菌掛暖機：祭出 52 折，限時優惠價 2880 元。
- 各式電熱毯、電暖器、暖手器：優惠價最低 549 元起。
- GPLUS RO逆滲透瞬熱開飲機（今年銷售6000台）：原價1萬2000元、優惠價5480元，相當於46折。
- 日本昭和西川特級羽絨被：下殺 47 折起。
- 南誠嚴選歐產鴨絨被：限時 78 折。
- MAXRO 石墨烯銀離子澎澎棉花被：雙 12 活動現折 500 元。
資料來源：氣象署、486團購、三菱電機