去年（2024）台北市一名清潔隊員回收殘值32元的舊電鍋，轉送給一名拾荒老婦，遭到檢舉後，他花自己錢買新電鍋給老婦人，換回舊電鍋交還隊上，昨（2）日士林地院一審宣判，有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。判決結果讓社會輿論再度沸騰，認為善心的黃姓清潔隊員不應該有此下場，有人更願意幫忙支付20萬元的律師費，只希望能讓他獲得無罪判決。對此，「黑心律師」楊律師出手了，「若有人認識他，能否請他跟我聯絡？」楊律師於臉書表示，收到有人私訊他，認為法官作出的判決太重，不符合比例原則。同時也開始擔心黃姓清潔隊員被判有罪，可能會因此失去退休金。甚至還表示願意支付20萬元的律師費，目的只希望可以讓黃姓清潔隊員被判無罪。回顧案情，2024年7月，黃姓清潔隊員在回收車上發現一個還能使用的大同電鍋，帶回家測試功能正常，隔天送給一名拾荒婦人。清潔隊同事發現黃姓隊員擅自帶走回收物，提出檢舉而且有監視畫面為證，士林地檢署認定電鍋殘值只有32元，但他帶走轉送的行為仍觸法，以《貪污治罪條例》的侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴。檢方起訴時已考量黃姓清潔隊員自首、歸還電鍋以及自白認罪，而且犯罪金額極低，依法可減刑2次，由法院來決定是否緩刑。法官認為黃姓清潔隊員身為公務員，趁資源回收物清運時侵占物品，損害公務員廉潔形象，仍應給予一定的刑事懲處，所以不予免刑；黃姓清潔隊員的犯行與其他貪污犯罪類型及行為情況相比還算輕微，而且對於所屬機關的收入狀況並未造成嚴重影響，因此判處3個月有期徒刑、緩刑2年。消息曝光後，不少人開始陸續加入聲援黃姓清潔隊員繼續上訴的行列，新北市議員林國春就是其中一員。林國春於臉書表示自己看不得這個案子就這樣結束，「如果有認識當事人的好朋友，麻煩協助轉告或連繫，若當事人願意上訴，我林國春願意全力相挺，所有相關費用，我全數負擔！」