我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起巨大討論。小紅書在台有三百萬用戶，影響力甚巨，被視為中國國家主席習近平國師幫之一的上海復旦大學中國研究院院長張維為今年上半年也曾提到，台灣民眾非常喜愛小紅書，所以他相信統一台灣後治理會比香港容易。在今日的記者會上，馬士元指出，小紅書APP在台用戶數近年急劇上升，民眾在小紅書遭遇詐騙和違法案件時，因其不受國內法律管轄，執法單位無法調閱資料、協助民眾追查犯罪成員，嚴重侵害中華民國的數位主權。馬士元提到，行政院、內政部和警政單位已關注一段時間，今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，接受中華民國法律管轄，並限期20天內回覆，但業者均無任何訊息回應，政府對此類違法且放任詐騙的平台不能置之不理，內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。小紅書在台使用者多達三百萬人，且多以年輕女性為主，影響程度可觀，事實上，中國學者今年才點出小紅書對台灣民眾的影響力。根據中媒觀察者網等媒體報導，有習近平國師之稱的張維為今年五月在武漢大學一場演講上，接受學生提問，張維為談及解決台灣問題時宣稱，時機越來越成熟，「說不定哪天你一醒來已經解放了」，甚至開嗆「你有沒有想過另外一個問題，台灣沒有下一次大選了，對不對？萬事俱備了。」他也談到小紅書對於台灣民眾的影響，認為小紅書非常受台灣年輕人喜歡，所以台灣越來越受到大陸影響，所以他相信統一台灣之後，治理台灣會比治理香港還要容易，對於張維為的說法，陸委會主委邱垂正當時則回應，抖音、小紅書都與中國對台統戰有關，呼籲民眾使用這些中國App（應用程式）時，對個資、置入的統戰言論都需格外小心。