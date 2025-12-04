我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪（左）離婚後獨自養大兒女，兒子袁義（右），女兒袁融。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

▲陸元琪感性發文談兒女。（圖／陸元琪 臉書）

知名音樂人袁惟仁（小胖老師）近期因突發身體狀況，被送急診搶救掀起關注，而他過去曾因外遇，而離婚前妻陸元琪，如今女方最終獨自撫養2孩子長大，她坦言多年來凡事都只能硬撐，「有很多時候，我也需要有依靠，但每經歷一個坎的時候，我還是咬著牙熬過去了。」現年57歲的袁惟仁，曾創作〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉多首膾炙人口的經典歌曲，2018年於上海因跌倒而腦溢血昏迷，同時被查出腦中有腫瘤，2020年在家中摔倒撞到頭部，送醫搶救後被判定成植物人，這5年來，袁惟仁由姊姊袁藹玲擔任主要照護者，最近傳出緊急送醫的消息，粉絲也都為袁惟仁集氣祈福，盼他能度過難關。對此，前妻陸元琪第一時間僅低調回應：「我好像不方便說什麼。」並懇求外界：「請放過我的孩子，謝謝。」今（4）日她難掩情緒，有感發文並分享與兒女的互動畫面，感嘆孩子如今也能成為自己的依靠。陸元琪2016年與袁惟仁離婚後，獨自撫養一雙兒女，她坦言多年來凡事都只能硬撐，「有很多時候，我也需要有依靠，但每經歷一個坎的時候，我還是咬著牙熬過去了。」隨著兒女逐漸長大，她不再孤軍奮戰，生活中的難題都能與孩子商量，一家三口一起吃飯、採買、分享日常。「在我們獨自奮戰時遇到的任何不順心或生活上的不開心，都會在這些笑鬧中煙消雲散。」陸元琪更轉發一段母親對長大兒子說「讓我最後一次抱你好嗎」的影片，引起許多父母共鳴。陸元琪透露，看完後忍不住大哭，「為何我沒有早點發現這件事？也忘了我兩個小孩在什麼時候是我最後一次抱著他們……。」陸元琪感嘆，孩子成長得太快，以致錯過某些無可取代的時刻。然而回望當下，她也滿懷驕傲。兒子袁義已23歲、女兒袁融也滿20歲，兩人早已長成獨立、善良的大人。陸元琪也感性寫道：「他們現在長成這樣的好的人，也是真好。」