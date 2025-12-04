高雄市衛生局今（4）日針對全聯販售「台灣鯛魚排」被驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」超標一事致歉，說明因電腦設定調整失誤，才導致檢驗結果出現錯誤。全聯除發布聲明感謝高市府與衛生局還原真相外，並回應《NOWNEWS》記者指出，目前相關損失仍在估算中，但不會求償，商品待與廠商完成相關準備後也將重新上架。

全聯鯛魚排驗出禁藥鬧烏龍！官方：不會求償

據了解，全聯在接獲通知後第一時間即下架商品，如今衛生局出面致歉、澄清是一場烏龍，全聯除發布聲明感謝高雄市政府與衛生局還原真相外，也回應記者表示，「損失還要計算，需要一點時間」，但並不會提出求償；待鯛魚排與廠商完成相關準備後，商品也將重新上架。

▲寒流北台灣下探攝氏6度，降溫不想出門，全聯商品買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯表示「損失還要計算需要一點時間」，不過並不會向市府提出求償。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯稍早發布聲明，感謝市府釐清事實、還原真相

聲明全文：關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。

此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

全聯「鯛魚排禁藥」鬧大烏龍！高雄市政府致歉：檢驗失誤

回顧整起事件，高雄市衛生局10月間執行「114年食品抽驗計畫」時，在全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品中，發現動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準，通知全聯下架。

然而後續檢驗同批次商品均顯示未檢出動物用藥殘留。今（4）日高雄市衛生局坦承疏失，說明11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

▲高市衛生局衛生局爲全聯「台灣鯛魚排」重大出包道歉。（圖／高市府衛生局提供）
▲高市衛生局衛生局爲全聯「台灣鯛魚排」重大出包道歉。（圖／高市府衛生局提供）
