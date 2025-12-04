我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Google 關鍵字排行榜，地震、大S、以及普發一萬登。（圖／官方提供）

快速竄升榜單：AI工具

▲AI工具也成為2025年熱搜關鍵字。（圖／官方提供）

快速竄升榜單：關鍵字、公共政策榜單

▲演唱會大爆發，GD、BLACKPINK都大受歡迎。（圖／官方提供）

快速竄升榜單：演唱會、戲劇

▲用法關鍵字從解決面子問題的「洗臉巾」、「鯊魚夾」都在榜上。（圖／官方提供）

快速竄升榜單：用法關鍵字、住宿地點

▲住宿關鍵字石垣島、高雄巨蛋等都很熱門。（圖／官方提供）

Google今（4）公布2025熱門搜尋，回顧這一年發現台灣人的搜尋足跡，呈現兩大趨勢，一為 Gemini、NotebookLM 等 AI 工具；另一條則關注當下，包含地震、大Ｓ、普發一萬登記，一次回顧今年最熱門的搜尋。2025 年，台灣人對 AI 展現了前所未有的熱情。在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Gemini 躍升為冠軍 ，而能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的 NotebookLM 也榜上有名。像是 Nano Banana 和 Sora 等影像生成的 AI 工具，也隨著社群話題的發酵備受關注 。在關鍵字、公共政策榜單中，「地震」、「颱風楊柳」與「停班停課」的搜尋熱度 ，已然成為台灣人面對天災時的共同默契；在災害面前，搜尋不只是為了找資訊，更是為了確認自身安全，並關心這塊土地上的人們是否平安。此外，「大罷免」、「公投」與「普發一萬登記」等熱搜 ，代表民眾不願在公共事務中缺席。在 AI 能生成各種內容的年代，「親臨現場」的感動或許還是很難被取代。今年的「演唱會」榜單充滿爆發力：二姐江蕙的復出，喚醒了跨世代的共同記憶 ；BLACKPINK、GD、TWICE 與五月天的巡演 ，則讓無數粉絲守在螢幕前搜尋售票資訊，只為獲得親身參與的感動。影劇作品從《鬼滅之刃劇場版無限城篇》、《角頭鬥陣欸》的熱血 ，到《我們與惡的距離 2》、《童話故事下集》對社會議題的深刻探討 。「用法」榜單充滿了生活智慧，從解決面子問題的「洗臉巾」、「鯊魚夾」，到職場用得上的「Excel ROUND」函式和尋物工具「AirTag」。住宿榜單看到 2025 年的旅遊趨勢：日本的「石垣島」、「福岡」與「那霸」快速竄升，同時也印證了台灣的演唱會經濟不容小覷，「高雄巨蛋住宿」與「台北小巨蛋附近住宿」都成為熱搜關鍵字。