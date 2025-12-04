我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎接2026年到來，市場也紛紛喊出台股高點破3萬點，對此，財訊傳媒董事長謝金河今 (4) 日出席「2026台新投資展望論壇」時表示，台股會漲到哪要看台積電，如果台積電股價能到1800元至2000元，台股一定會上3萬點。不過，他也提醒，明年會繼續震盪，變數還是很多，產業與資金加速集中，沒在AI賽道上的公司會很慘，投資人選股難度也大幅提高，要更下功夫。謝金河認為，AI浪潮會持續到明年，但畢竟AI發展進入第3年，從今年Blackwell到明年的Rubin，研發難度會逐步提高，AI產業的資金集中度將越來越高，並進入淘汰賽階段，由技術決定生死。過去伺服器時代，大家都會做，等到機櫃出來，剩下鴻海、緯創、緯穎、廣達等，後面廠商似乎沒跟上，明年可能還會有人掉隊，市場會聚焦在具有競爭優勢的個股。謝金河還說，目前高階製程訂單滿手，帶動高階銅箔基板需求強勁，台光電股價一路從2、300元漲到1500元以上，顯見朝向高階化布局發揮效益，PCB產業出現兩極化，金像電也有跟上AI漲到600多元，工具機產業出身的鴻勁一上市漲到3000元，若沒有擠進AI賽道，被擠到旁邊去，可能股價就不會動了，甚至會更慘。因此，謝金河說， 在AI賽道上一定要保持機動及技術升級，才能在劇烈競爭當中不會被淘汰，也提醒投資人2026年的選股要更下功夫，傳統產業也必須思考轉型，保持技術升級。至於台股明年展望，市場已喊出3萬點以上，甚至到34000點，謝金河則說，台股會漲到哪要看台積電，台積電今年每股稅後盈餘（EPS）約65元，明年若能提升至76元，台積電股價就可能挑戰1800元至2000元，台股就一定會上3萬點，台積電一家就決定台股的高度，現在看台積電股價就知道。