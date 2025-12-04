我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，歷經一年多的看守所生涯後，目前交保出關；民眾黨主席黃國昌今（4）日早上宣布，將與柯文哲在晚間八點一同直播，引發熱議。而直播一開始，黃國昌就吐槽柯文哲當初血尿送醫時，不多檢查急著要回醫院，讓小草差點暴動，「我壓力有夠大的」。直播一開始，柯文哲感性分享，自己是因為每次出庭看到那麼多支持者，才撐了過來；對此，黃國昌直言，他感觸很深的是，柯文哲在看守所中的狀況，民眾黨完全沒有管道可以知道。黃國昌提及，有次柯文哲因為血尿，讓民眾黨急得去申請自費就醫，他在遞申請表後，一堆小草陪著他等了四到五個小時，也沒有得到答案，到後來才知道，看守所用救護車把柯文哲，從另一個門帶到署立醫院，「結果送到署立醫院，你的一個決定，把大家搞到快要發瘋」。黃國昌表示，很多擔心的人，看到柯文哲到醫院才剛放下心來，他也認為柯文哲既然到醫院了，可以好好檢查一下，結果卻得知柯文哲說「沒有需要、沒有什麼事情」的消息，隨即又回看守所，「因為我們不知道發生什麼事，結果一堆人看到，怎麼阿伯進去沒有多久，又從醫院回看守所，那一天搞到我跟你說，支持者差點暴動 ，我的壓力有夠大的。」柯文哲急忙笑著回道，「不是啦！我是怕說人家說我裝病，我想說反正躺在這（醫院）也是休息，回去也是休息，我就勉強回去休息好了，我就不喜歡裝病」，讓黃國昌忍不住吐槽，「我要跟你轉述，支持者有多擔心，那天晚上一堆人衝到署立醫院，希望你可以看醫，結果沒有多久有人跟我講說『阿伯從署立醫院被送回台北看守所』，我聽了差點快休克」；黃國昌表示，從這件事可以反映出，當時民眾黨和柯文哲彼此之間，資訊是完全切斷的。