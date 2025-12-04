我是廣告 請繼續往下閱讀

許多人愛用「小紅書」，不過刑事局今日根據詐欺犯罪危害防制條例，決定初步封鎖小紅書一年。刑事局指出，小紅書的APP自2014年起捲入的詐騙案達1706件，去年涉及詐騙案件多達950件，造成損失逾1億3290萬元；今年1月至11月又新增756件，財損約1億1477萬元。內政部決定對小紅書下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃封鎖期為一年。數位發展部表示，待行政處分正式送達後，將由台灣網路資訊中心（TWNIC）依程序協助啟動限制。行政院打詐中心指揮官馬士元指出，基於「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，內政部已即刻啟動封鎖命令。打詐中心副執行秘書賴正庸表示，小紅書使用的網路資源與IP規模龐大，封鎖命令生效後，預期數小時內就會逐步完成阻斷。數位發展部晚間補充，此次將由網路接取業者依規定實施DNS RPZ機制，TWNIC負責協作技術面，但真正的實際影響仍須待行政處分正式送達後才能確定。