今天12月5日迎接「超級滿月」將發生在2025年12月5日上午7時15分，臺北市立天文科學教育館過去曾在官網「天文新知」中表示，「超級月亮」指的是視覺上比較大的滿月，事實上，月亮本身的大小並未改變，而是由於地月距離變化所導致的視覺效果。
臺北市立天文館「天文新知」說明，當月球靠近地球時，從地球上看，滿月的視角（張角）會顯得較大；反之，當距離較遠時，視角就會變小。不過，「超級月亮」在天文學中並沒有明確的定義，只是一個形容詞，用來描述視角（張角）較大的滿月。
由於月球繞地球的軌道是橢圓形的，地球位於橢圓的一個焦點上，因此月球和地球之間的距離會有所變化。地月之間的最遠距離約為40萬公里，最近距離約為36萬公里。一般來說，當地月距離小於36萬公里時的滿月，會被稱為超級月亮；也有人認為，當滿月發生時，若地月距離位於所有距離中靠近近地點的前10%範圍內，稱為超級月亮。
至於所謂的「藍月」，台北市立天文館提及，在正常情況下，月亮的顏色並不會改變，除非在極端的大氣環境中，例如火山爆發產生大量火山灰，這些灰塵散射紅光，使透過火山灰觀看的月亮可能呈現藍色。然而，「藍月」中的「藍」指的是少見，與顏色無關。
由於月球的月相變化週期為29.53天，短於陽曆（國曆）每月的天數，因此每2至3年會出現一次當年有13個滿月的情況，而這個額外的滿月，即某個月的第二次滿月，便被俗稱為「藍月」。
每年都有超級月亮，今年（2025年）距離地球小於36萬公里的滿月就發生在11月5日和12月5日。此外，2026年5月也將出現兩次滿月，第二次滿月將被稱為藍月，但不會是超級月亮。2029年3月的第二次滿月則將是一次超級藍月。
資料來源：台北市立天文館
