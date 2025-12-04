我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（4）日晚間合體前主席柯文哲開直播，談論「真相、未來、民眾黨下一步全說了」，時間長達一個半小時。內容除了圍繞過去一年在看守所的日子，其中柯文哲也主動提及關於「USB裡的不雅影片」直說，想說奇怪是什麼影片？「結果問起來搞到最後，原來是舒淇的。」沒想到黃國昌卻神回一句「你喜歡舒淇喔？」搞得柯文哲很尷尬、語無倫次說，「沒有啦，那很久以前了....那不是啦，好啦好啦。」回想過去那段日子，柯文哲表示，司法已變成政治工具，台北地檢署偵查大公開，明明資料就在檢調手中，那為何週刊每個禮拜二早上都丟出來，後來我發現他就是先騙票、先搜索，他根本沒有證據，他會問你LINE裡面的這句話是什麼意思？他就開此邊故事，看到一個就編一個要你解釋。「是他們要證明我有罪，怎麼會變成我要證明我無罪」，從手機裡面編故事，然後丟補充理由書出來。話鋒一轉，柯文哲忍不住唸了黃國昌，「你還在外面吹牛說你的D槽很滿，你越是這樣講，他們就越有興趣」、「我這個D槽不滿的，沒什麼東西就用這招」句句透露出，對於司法的不滿。柯文哲坦言，他犯的最大錯誤就是低估民進黨的無恥程度，沒有證據把你關一年，但不關沒辦法證明自己的清白，因為關一年都沒有證據，老百姓才會相信你。他們為了對付柯文哲，不僅讓台灣人對司法失去信心，也讓公務人員不想做事。現在根本不用叫你招，如果被收押關進去，拘留室24小時燈開著，給你關兩天，讓你不能吃不能睡，如同刑求效果。