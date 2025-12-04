我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，歷經一年多的看守所生涯後，目前交保出關；民眾黨主席黃國昌今（4）日早上宣布，將與柯文哲在晚間八點一同直播，引發熱議。針對近期鋪天蓋地罵黃國昌的報導，柯文哲笑稱黃是「爐主」，並預言民眾黨未來一、兩個月最大的危機。黃國昌在直播中向柯文哲展示這一年來民眾黨的政績，柯文哲表示，他相信民眾黨有在做事，但是在交保的三個月中，網路上都是藍綠對抗的新聞，甚至電視上轉來轉去，都是在罵黃國昌的。柯文哲笑著對黃國昌說，「我越看越擔心，天啊，你（黃國昌）現在是爐主，每一台都在罵黃國昌，整個台灣對抗你，老實講我發現，打鄭麗文都沒有打黃國昌用力」；黃國昌則回道，明明民眾黨很大力在推、尋求其他政黨支持通過法案，但在傳統媒體上會被邊緣化掉。黃國昌提及，當年柯文哲在選總統時，沒有一個電視台是支持他的，民眾黨還為此到NCC前面抗議；柯文哲則幽默回道，「這個我有問過他們，我說新聞一定要買嗎？他跟我說壞消息不用，好消息要買壞消息不用，所以我們就只能被罵，現在罵你也是很用力。」柯文哲認為，就算會被罵，該做的還是要做，就像當初要雙城論壇，藍綠都在罵，「可是我當時在想說，台灣跟大陸之間還是要有些交往，因為像美蘇在冷戰最嚴重的時候，還是要有熱線，至少保持一個聯絡管道，不然到時候誤判也是麻煩，我也知道說做這個沒有好處，但應該要保持這個管道」。柯文哲話鋒一轉表示，民眾黨現在也要面對一個大問題，就是國防1.25兆的預算爭議，「現在是這樣，民進黨把中國當作境外敵對勢力，我們叫做境內敵對勢力，老實講我現在對賴清德最大的抱怨，就是把台灣弄得四分五裂。」柯文哲直言，中國是一個很麻煩的問題，但內部都搞成這個樣子，怎麼有辦法集中精神去處理外面？「不過不管怎麼抱怨，這1.25兆馬上會變成我們（民眾黨）要面對的困難，因為民進黨說要買、國民黨說不買，但他們都沒有壓力，反正立場很清楚，所以最後變成是民眾黨要決定買或不買」；柯文哲認為，未來一、兩個月，這會是黃國昌要處理的最大危機。