路跑年度賽季進入尾聲，日本跑界再次掀起「箱根驛傳」話題。箱根驛傳是日本新年最具象徵性的學生長距離接力賽，自1920年舉辦以來已超過百年歷史。賽事全長約217公里，從東京大手町一路翻越箱根山脈至蘆之湖再折返，象徵的不只是速度與體能，更體現日本長跑文化中「團隊協作、堅毅與傳承」的精神。特別是寄木細工工藝，以多種木材拼組成嚴密幾何紋理，被視為選手彼此接力、共同前行的文化象徵。回顧今年1月的第101屆箱根驛傳，青山學院大學以10小時41分19秒的成績改寫自身保持的大會紀錄，並完成二連霸。隊中第6區選手野村明弘更跑出區間新紀錄，獲選賽事史上首位「最有價值選手（MVP）」。青山學院在往路取得1分47秒領先後，全隊在復路穩定發揮，最終以壓倒性氣勢寫下隊史第八座冠軍。駒澤大學雖於返程跑出歷史最佳，但仍以總合成績屈居第二；國學院大學獲得第三名，與全季三大驛傳「制霸」僅差一步。兩天賽事吸引約102萬名民眾沿途加油，顯示箱根驛傳在日本國民心中的獨特地位。今年年底，各地馬拉松賽事進入尾聲，箱根驽傳再次成為跑界熱詞。包括adidas在內的運動品牌開始以箱根象徵元素打造限定設計，反映出賽事已從純競技舞台，轉變為代表日本跑步文化的符號。蘆之湖的湖水藍、寄木細工的幾何意象，不再僅僅是地理與工藝，而是被視為跑者追求極限、彼此接力、傳承精神的象徵。對於日本跑步社群而言，箱根驛傳不只是年初曾熱血沸騰的比賽，更是貫穿全年、連結世代跑者的共同語言。