中信大四「一哥」張俊生此役先發31分鐘，三分球8投中3，拿下全場最高24分，另有5籃板、5助攻、3抄截，開季連3場破20

「我自認是天才，李宗漢小有天分，天才加天分，我們倆的『雙人衛』，可想而知，如果同場發飆，將會有多厲害！」李宗漢先發24分鐘，兩分球9投中6，攻下UBA生涯公開一級單場最高的23分，外帶5助攻、4抄截、4籃板。他的後場「麻吉」劉恩任先發30分鐘，兩分球8投中4，貢獻開季最高的17分、5籃板、6助攻與2抄截。他倆口中的「雙人衛」，兩分球合計17投中10，三分球共11投中5，合拿40分、11助攻、6抄截，僅3失誤，數據亮眼，助中信成功開胡，「李劉配」展現後場雙刀威力。，場均23.3分，雖近況並非最佳，但穩定輸出依舊是球隊主軸，此勝無疑記在他們三人名下。這場勝利也象徵中信重返男一級後的隊史重要里程碑。113學年度，中信改組降級至二級後奪得亞軍，本季再戰一級，這場對臺體的勝利是隊史第二度男一級參賽所收穫的首勝，顯得格外珍貴。回顧112學年度中信首度參加男一級，預賽僅拿下2勝（勝僑光科大與臺體），如今再度以臺體作為勝場起點，更顯宿命輪迴。這同時也是教練何正峰掌兵符後於男一級賽場的第一勝，他坦言：「張俊生不僅要帶領中信晉級八強，也必須打出自己的身價。若能在團隊勝利前提下『刷數據』拚得分王，也不為過。」張俊生迄今UBA三季累計50場，總得分突破900、總抄截逾100，皆為中信隊史之最。他強調，自己更在意的是球隊是否能打進八強甚至四強，「得分王順其自然，團隊成績更重要。」李宗漢與劉恩任這對「雙衛」搭檔，已連續並肩作戰五季，開季前兩戰表現不穩，輸給虎尾科大與國體，如今終於調整步調，成功演出關鍵一戰。「我們都是後場球員，一號、二號位置熟門熟路，磨合上問題不大。」兩人異口同聲表示。臺體則吞下第2敗，累積戰績為1勝2敗。王禹承表現亮眼，攻下17分、8助攻、5籃板與4抄截，羅伯特10分、丘哲源11分，但全隊仍無力挽回落後劣勢。