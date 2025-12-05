我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿本季命運多舛，當家球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)驚傳傷情。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，安戴托昆波日前對陣底特律活塞不幸右小腿拉傷，預計將缺席2到4週。這對於目前戰績慘澹、正處於東區附加賽邊緣的公鹿隊來說，無疑是毀滅性的打擊，且這此受傷的時間點正值關於他交易傳聞甚囂塵上之際，更引發外界無限聯想。這起意外發生在比賽第一節開打僅3分鐘時。安戴托昆波在一次防守回防的過程中，在無人接觸的情況下突然腿軟倒地，雖然他隨後能依靠自己的力量自行走回休息室，但傷勢顯然不輕。對於公鹿隊而言，這個壞消息來得再糟糕不過。球隊近期陷入嚴重低潮，在過去10場比賽中僅取得2勝8敗的劣績，目前在東區排名第10，僅勉強守住最後一個附加賽席次。如今失去攻防核心，球隊戰力恐將進一步崩盤。安戴托昆波的受傷，也讓關於他未來的討論更加白熱化。查拉尼亞指出，公鹿球團與這位9屆全明星球員之間，近期正針對他的未來進行持續性的討論。預計在未來幾週內會有更明確的結果，這將決定這位剛滿30歲的超級巨星是否會在2月5日的交易截止日前被放上貨架。報導更進一步揭露，安戴托昆波早在今年夏天就曾探詢過離隊的可能性，並在8月時對加盟紐約尼克持開放態度。若他最終決定離開密爾瓦基，預計將有多支球隊加入這場前總冠軍賽MVP的爭奪戰。儘管球隊戰績不佳，安戴托昆波本季個人表現依舊維持MVP等級。在出賽的17場比賽中，他場均繳出28.9分、10.1籃板與6.1助攻的全能數據，投籃命中率更高達63.9%。這位2020年的年度最佳防守球員倒下後，公鹿隊將面臨本季最嚴峻的考驗。