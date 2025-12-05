我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇在4日無預警宣布與傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣，這顆震撼彈不僅驚呆了全球籃壇，連自家當家球星都狀況外。快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）異口同聲表示意外，對於保羅被「遣送回家」的消息感到相當震驚與困惑。這場茶壺內的風暴爆發在凌晨。保羅在清晨3點左右於Instagram限時動態發文，透露自己在與籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）深夜對談後被告知「回家」。不久後，法蘭克便向媒體證實保羅將不再隨隊。面對媒體詢問，雷納德難掩驚訝：「這對我來說很震驚。我猜他們之間有過談話，然後制服組做出了決定。」同樣被蒙在鼓裡的哈登則用「困惑」來形容當下的心情，「我就跟你們、跟全世界一樣，感到困惑和震驚。」哈登日前率隊以115：92擊敗老鷹終止五連敗後說道，「這絕對讓我嚇了一跳。但不光是CP3的事，我們正在處理很多狀況。不過這不在我的掌控範圍內，我得專注於我能控制的事。我想制服組認為這對球隊組織來說是最好的決定。」隨著保羅離隊，更多內部矛盾也浮上檯面。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）爆料，保羅與總教練泰隆·魯（Tyronn Lue）其實已經有「好幾個星期」處於互不說話的冷戰狀態。報導指出，保羅強勢的領導風格與魯的執教方式產生衝突。這位資深控衛習慣直言不諱，要求球員、教練甚至管理層都必須負起責任，但這種高標準的問責方式被球團內部視為具有「破壞性」，最終導致了雙方的決裂。儘管分道揚鑣，總裁法蘭克仍試圖好聚好散。他在聲明中強調：「保羅是一位傳奇的快艇球員，擁有歷史級的職業生涯。我要明確表示，沒有人將我們表現不佳歸咎於克里斯。我對目前的戰績負全責，我們掙扎的原因有很多，我們感謝克里斯對球隊的影響。」現年39歲的保羅正處於第21個NBA賽季，這也是他在3年內效力的第3支球隊。生涯曾效力過7支不同隊伍的他，累積了12次全明星、11次年度最佳陣容、9次年度最佳防守陣容、6次抄截王與5次助攻王，並入選NBA 75大球星，未來入選名人堂幾無懸念。