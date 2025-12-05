我是廣告 請繼續往下閱讀

北東陰雨持續、中南多雲到晴！13縣市吹8級強陣風

▲中央氣象署今早發布陸上強風特報，表示東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今晨最低溫雲林崙背12度！明白天起至周日把握好天氣

明（6日）晨因「輻射冷卻」，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右

週日（7日）氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。

▲明日白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；週日（7日）氣溫續回升，西半部大致晴朗。（圖／NOWNEWS資料照）

連2波東北季風接力！可能有新颱風生成

下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率

下週末（13、14日）前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧

明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。