中央氣象署表示，今（5）日受到東北季風影響，北部、東部等地區仍有出現零星陣雨機會。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨最低溫出現在雲林崙背鄉12.0度，明（6日）晨因「輻射冷卻」有機會出現12度低溫，明白天起到周日（7日）逐漸回溫，但下周一又有新一波東北季風報到，下周末則有強冷空氣南下，天氣將受到影響，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有機會發展成颱，但路徑循天琴颱風路徑，對台灣無威脅。
北東陰雨持續、中南多雲到晴！13縣市吹8級強陣風
中央氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。
中央氣象署今早發布陸上強風特報，表示東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
今晨最低溫雲林崙背12度！明白天起至周日把握好天氣
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今晨截至5：02各縣市平地的最低氣溫前3依序為：雲林崙背鄉12.0度，新竹關西鎮12.1度，台南後壁區12.4度；各地區平地的最低氣溫約在12至15度。
吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，低層雲大多在東側海上、伴隨降水回波，尚無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因「輻射冷卻」仍偏冷，應注意保暖。
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明（6日）晨因「輻射冷卻」，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意；明日白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；週日（7日）氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。
連2波東北季風接力！可能有新颱風生成
吳德榮進一步說明，最新模式模擬顯示，下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二（9日）起季風逐日減弱，下週二迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下週三、四（10、11日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。
吳德榮最後指出，大約下週末（13、14日）前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整，下定論還太早。
另外根據最新歐洲模式系集模擬顯示，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
