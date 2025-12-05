我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA舞台超華麗，讓不少粉絲都十分期待。（圖／翻攝自文萬植Threads@munwansik）

韓國AAA頒獎典禮將在週末於高雄世運登場，昨（4）日已有藝人抵達台灣，網路上更出現工作人員PO出的彩排照，開心喊，「AAA 2025彩排開始囉」，更高喊第一組人馬是QWER，掀起熱烈討論。Threads帳號 munwansik發文「AAA 2025 彩排已經開始！第一位明星是 QWER」只見PO出的照片中已經有一組人馬站在舞台中央，引來大批粉絲討論。AAA頒獎典禮將在明日登場，活動分為兩天登場，第一天由IVE成員張員瑛與2PM李俊昊攜手主持；隔天則是慶典演唱會《ACON 2025》，主持陣容包括李濬榮、i-dle（前名為(G)I-DLE）成員舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui。今年在台灣舉辦的AAA宣布典禮將進行電視轉播，台灣粉絲只要打開電視、並轉到三立都會台就可以收看轉播（將延遲1至1.5小時開播）。家裡沒有電視的粉絲也不用難過，LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號）、WEVERSE兩大平台有同時進行串流轉播，零時差放送現場內容。AAA：紅毯開始時間14：00，正式演出時間16：00，預計22：00前後結束。ACON：觀眾彩排開始時間15：00（不直播），正式演出時間17：00，預計21：00結束。AAA（12月6日）出席演員名單：朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋英宇、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健、李濬榮表演名單：NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ Lin（林俊傑）、CHANMINA、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiiKiiii、KickFlip、QWER、TWSACON2025（12月7日）表演嘉賓共13組，包含NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜YENA、KISS OF LIFE、QWER。