女星陳意涵在上個月28日與老公一起參加邱澤與許瑋甯的婚禮，還在邱澤對許瑋甯講誓詞時感動大哭，被陶晶瑩拍下後公開，直接讓大家笑翻。而在2日，陳意涵登上陶晶瑩的節目《陶色新聞》，兩人也在節目中提到當天婚禮，陳意涵不只透露當天因為怕會被網友說沒邊界感，所以一直坐在座位上不敢動，還爆料之前跟許瑋甯拍攝《光開門就很忙了》時，許瑋甯整晚跟邱澤視訊，散發濃濃愛意，並搞笑自爆「我都不打給我老公了」。
陳意涵在節目中提到之前許瑋甯到《光開門就很忙了》當嘉賓時，幾個女生晚上睡在一起，看到許瑋甯一直在跟邱澤視訊講電話，讓她忍不住直呼好甜蜜，還搞笑自爆：「因為我現在都不會打給我老公了，就想說哇好羨慕喔」。陶晶瑩不敢相信兩人整晚視訊，陳意涵則解釋：「我的體感至少超過1小時，那個愛是很濃的」。
陳意涵參加婚禮坐整晚 無奈喊：網友很嚴格
除此之外，陳意涵也提到自己在許瑋甯婚禮上坐整晚，因為現在網友很嚴格，「我就很怕，好像對碰到任何人，他們都會說沒邊界感，說真的這些都是好朋友，但搞得我真的不敢動」，並講到柯震東因為摟了許瑋甯肩膀拍照，就被許多人批評，陳意涵透露其實她之前也會摟著邱澤，言談中充滿無奈。
不過話鋒一轉，雖然她一直坐在位置上，但還是有好笑的事情發生，陳意涵爆料，「荳荳（陶晶瑩女兒）一直說，『我可以吃妳的龍蝦嗎』」，把陶晶瑩逗樂。陶晶瑩笑說，因為荳荳看到這些女明星都不吃東西，很認真問她可不可吃陳意涵的龍蝦、牛排等等，一直注意陳意涵盤子裡的食物。
陳意涵透露在意網路評價 擔心沒做錯也被罵
最後陳意涵也說，自己雖然已經沒有很活躍於網路世界，但還是會在意網路上的評價，「我明明什麼都沒做錯，但與其這樣，我就坐在位置上」，還跟陶晶瑩說，「好險妳有拍我！不然大家都覺得我沒去」。
資料來源：陶色新聞
