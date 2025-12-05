我是廣告 請繼續往下閱讀

中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app，刑事局更指出，自去年至今，小紅書在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元。對此，媒體人羅友志狠嗆，辛苦刑事局了，還要當這麼低級的打手，綠營禁小紅書很沒品，但是回收很大、反彈最小，就執政啦，不然想怎樣？羅友志昨發文指出，政府以「詐騙很多」這個安全的理由禁小紅書，確實很精準，而且釋出高達2億的詐騙金額（不准笑！），讓老百姓買單：「小紅書真可惡」，只能說，刑事局辛苦了，要當打手，還這麼低級的打手羅友志提到，他的朋友反應都是：「臉書更多吧？」、「臉書百億欸」、「還有LINE」、「果然學美國爸爸，學很像」等，拜登怎麼掛的？就是TikTok不見的那幾個月啊，你知道1億2千萬帳號，有多少人靠它吃飯？帶貨、直播、小黃車販售阿嬤的蛋糕？動老百姓蛋糕，是最笨的行為。羅友志認為，小紅書在台灣沒有流量變現渠道（不多），除了部分美食、精緻點心可以導流變現之外，使用者大部分是女生，高中以下學生（部分上大學了），這些下一波首投族，怎麼可以被「紅媒」影響？成本低、付出代價少。為什麼不禁臉書？民進黨政府連「媒體授權費」都不敢幫忙要了，還巴望他敢得罪臉書？LINE？別鬧了！都是自己人，禁了不就要被大哥哥掃地出門？羅友志更狠嗆，結論是：禁小紅書很沒品，但是回收很大、反彈最小，你能怎麼辦？「我就執政」啦，不然想怎樣？