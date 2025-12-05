我是廣告 請繼續往下閱讀

美股周四漲跌互見，一方面Meta傳將大幅削減用於打造「元宇宙」的資源，卻遇美國上週首次申領失業救濟人數降至3年低位，市場對聯準會（降息預期稍有降溫。台股今（5）日開盤，開盤上漲27.17點、來到27,796.43點。權王台積電開1445元，開平盤。加權指數隨後上漲觸及27,893.66點，上揚近百點；大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.23點、開260.09點。觀察權值股表現，台積開平盤後，上攻1450元；聯發科上漲40元，報1445元；鴻海上漲1.5元，報230元；廣達上漲2.5元，報297元。台塑化下挫1.1元，報52.3元；日月光投控跌2.5元，報225.5元；國泰金下跌0.6元，報68.4元。臉書母公司Meta傳含Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在內的高層，已在討論明年對元宇宙團隊，削減高達30%預算的可能性，罪早明年1月就會啟動裁員，消息刺激Meta股價升約3.4%，並推動標普500指數升勢。然而，美國上週首次申領失業救濟的人數，降至19.1萬人，低於預期的22萬，創3年新低；不過分析師提醒，申領失業救濟人數在感恩節期間的波動往往較大，毋須太過重視單一週的數字。美股4日收盤，道瓊指數下跌31.96點，或0.0067%，收47850.94點；那斯達克指數上漲51.04點，或0.22%，收23505.14點；標普500指數微升7.4點，或 0.11%，收6857.12點；費城半導體指數下跌64.54點，或0.89%，收7215.97點。