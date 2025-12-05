我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇與傳奇控衛「CP3」保羅(Chris Paul)的分手鬧劇持續延燒。儘管這位老將曾在數週前暗示本季結束後可能高掛球鞋，但面對遭球隊「半夜遣返」的難堪局面，保羅顯然不願就此畫下句點。根據《ESPN》資深記者史皮爾斯(Marc Spears)報導，保羅目前絲毫沒有在季中退休的打算，他仍希望尋求新東家延續籃球生涯。保羅今夏以老將底薪合約加盟快艇，受限於聯盟規定，他必須等到12月15日後才能被交易。雖然快艇球團表示將協助這位未來名人堂球星尋找新去處，但外界普遍分析，有意網羅保羅的球隊不太可能為了他付出交易籌碼。最可能的劇本是等待交易大限過後，或者快艇直接將其釋出，各隊再從買斷市場以底薪撿人。保羅向來以直言不諱的領導風格聞名，他在會議中或私底下從不畏懼檢討隊友、教練甚至管理層。不過，這種高壓風格在他的職業生涯中並非總是受歡迎。隨著快艇本季開局跌跌撞撞，保羅與總教練泰隆·魯(Tyronn Lue)的關係據傳急轉直下，甚至惡化到「互不講話」的地步。雙方的溝通斷鏈，最終導致球團做出了讓保羅遠離球隊的決定。無論分手的理由為何，快艇處理這次事件的手法確實引發爭議。消息是在球隊遠征亞特蘭大期間、美東時間凌晨近3點時流出，讓許多快艇球員措手不及。《ESPN》記者楊米蘇克(Ohm Youngmisuk)訪問了兩位當家球星，他們皆難掩驚訝。哈登坦言：「我和你們、和全世界一樣困惑且震驚。這絕對讓我嚇了一跳。但不只是保羅的事，我們正在經歷很多狀況。不過這已超出我的控制範圍，我只能專注於我能控制的事。我想制服組認為這對球隊是最好的決定。」雷納德(Kawhi Leonard)也表示：「這對我來說很震驚。我猜他們之間有過談話，然後制服組做出了決定。」儘管場外風風雨雨，快艇球員仍做好自己分內工作，日前以115：92擊敗亞特蘭大老鷹，拿下本季第6勝。目前快艇戰績6勝16敗，暫居西區第13名。