我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒自由球員（FA）市場再爆震撼彈！效力統一獅長達11個賽季的33歲金手套捕手林岱安，傳出已確定轉隊。根據最新消息指出，林岱安已與富邦悍將達成共識，雙方預計簽下一紙長達7年的超大型合約。這位資深捕手昨日也在社群媒體上貼出與妻子的合照，並搭配歌曲《Good Goodbye》，被外界解讀為向老東家與台南球迷的溫柔道別。林岱安在今年季後行使自由球員權利，由於市場上具備引導能力與大賽經驗的優質捕手相當稀缺，立刻引發多隊關注。除了母隊統一獅積極展現留人誠意並開出複數年合約外，台鋼雄鷹與富邦悍將也加入戰局。據了解，台鋼雄鷹在日前以5年總值6600萬元的合約成功網羅投手黃子鵬後，便退出了林岱安的競爭行列。這讓戰局演變為獅隊與悍將的對決。最終，富邦球團祭出了極具誠意的「長年限保障合約」，這份傳聞長達7年的合約，不僅給予林岱安極大的職業生涯保障，也展現了球團對其戰力的高度肯定。在權衡多年情感與合約條件的差距後，林岱安決定披上悍將戰袍，展開生涯新篇章。在正式消息公布前，林岱安的個人社群動態早已透露端倪。他昨日貼出一張與愛妻的合照，背景音樂特地選用了韓國歌手華莎（安惠眞）的熱門歌曲《Good Goodbye》。歌詞中關於離別與祝福的意境，被廣大球迷視為是他即將離開效力11年的統一獅隊，所做出的「美好告別」。回顧林岱安的職棒生涯，他在2015年季中選秀以第4指名加盟獅隊，簽約金285萬元。2019年起他站穩球隊主戰捕手位置，以優異的配球引導與阻殺能力著稱，生涯共拿下2座捕手金手套獎與1次最佳十人捕手殊榮。2022年他曾與獅隊簽下3年複數年約，今年月薪來到36萬元。