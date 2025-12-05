我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅書在台灣使用者多，封鎖令引發爭議。精神科名醫沈政男說，賴清德政府表面上以打詐為名封鎖小紅書，其實就是「抗中保台」的一環，只是手段比蔡英文政府更粗殘。沈政男說，賴政府禁用小紅書是「世界第一與唯一」，內政部解釋，美國德州也直接禁用，但根本是假訊息，事實上德州只是禁止公部門使用，民眾仍可下載使用，更不會直接切斷網路連結；此外，內政部依據的法源是《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，條文明確是要禁詐欺網站，但怎麼會整個社群平台都禁掉？沈政男批評，懷疑小紅書上哪個網站是詐欺平台，儘管去禁，但怎麼會連帶把3百多萬善良用戶，無辜的第三者，一併禁用？此舉是過當舉措。對於內政部所稱小紅書未通過資安檢測，沈政男也質疑：「然後呢？根據什麼法規來禁掉小紅書？詐欺案跟國安有何關係？」他預測如果這樣就要禁掉，那麼接下來包括「微博」、「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等有資安違規的中製app都會被禁。至於內政部稱，小紅書未在台灣設法律代表人且不回應海基會通知，沈政男反問：「在兩岸完全斷絕正式交流的狀況下，小紅書總公司敢私自回應海基會的詢問嗎？」他表示，從今年三月的中配事件即可看出，這是第一步，「接下來還有更多以國安為名，斷絕兩岸交流、壓制異己言論的舉措！」沈政男總結，賴清德政府表面上以打詐為名封鎖小紅書，其實就是「抗中保台」的一環，只是手段比蔡政府更粗殘。他認為目的是為了斷絕兩岸一切交流，避免台灣人，尤其是年輕人，被統戰。有網友說，台灣回到了戒嚴時代，他表示戒嚴時代是查禁一家家書局，而現在只要「把插頭拔掉，三百萬人馬上就斷電了」，「從此只能看台灣的大內宣」。