行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。國民黨台北市議員張斯綱說，那Facebook、LINE、YT（YouTube）等平台，涉詐案件數及財損金額各是多少？要求刑事局應一併公布數據。張斯綱引用現有數據指出，Facebook連續兩年是詐騙接觸率最高的平台，超過六成民眾曾在臉書遇過詐騙，近五成LINE用戶也表示遇過詐騙。他更指出，2024年全年度詐騙財損高達1,300億元，預估2025年將再創新高，其中七成財損都來自臉書。張斯綱認為，如果是為了防詐，政府真正該做的是建立統一標準，讓所有平台一視同仁，公布所有主流平台的詐騙數據，制定統一的平台防詐規範，並強化人頭帳戶與金流管制。「而不是選擇性地公布某個平台的數據，然後用這個數據當作封鎖的理由。」他批評「打詐國家隊」喊了那麼久，累死基層警察同仁，若不從上游著手，詐騙集團只會轉移陣地，繼續在其他平台行騙。張斯綱強調，打詐政策思維必須改變，不能雙標、數據要透明，更不能抓小不抓大，這才是真正負責任的政府該做的事。