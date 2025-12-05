38歲女星陳匡怡是「台大五姬」正妹之一，出道後拍過熱門台劇《我可能不會愛你》因此走紅。日前她自爆曾被男星張孝全追求過，今（5）日凌晨陳匡怡又拋出震撼彈，直言：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到」。貼文曝光後火速引起大量網友討論，更有粉絲開玩笑直呼：「原來片名《我可能不會愛你》是真的」。
陳匡怡深夜自爆被陳柏霖追過：也沒追到
陳匡怡今日凌晨12點多突然在臉書以紅底白字的形式發文，她寫道：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到。請記者不要再亂寫關於我病態且錯誤的敘述，我真的要生氣了」。對此，《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問陳柏霖經紀人，但至截稿前暫未獲得回應。
而陳匡怡此言一出，也引起網友熱議。她與陳柏霖曾合作《我可能不會愛你》，在劇中飾演陳柏霖女友，後來被分手；網友見狀紛紛開玩笑留言，「看吧，我就說如果我是大仁哥（陳柏霖飾），我也選Maggie（陳匡怡飾）」、「如果是以前的話，講誰沒追妳比較快」、「原來片名《我可能不會愛你》是真的」、「那王陽明有追過你嗎？」
陳匡怡2度提張孝全只是追求者：我不是他小三
而陳匡怡今年也曾2度提及自己遭張孝全追求過的往事，10月時她在臉書發文，表示張孝全曾是她的追求者，「我認識他的時候他從來沒有告訴我他有女朋友。我們從來沒有交往過。所以我不是他的小三。」陳匡怡表示張孝全對她而言，只是2014年各位追求們者中的其中一位追求者，「兼演戲很有才，而非常英俊的朋友。」
上個月22日，金馬獎當晚，張孝全入圍影帝，陳匡怡也再度發文，還原與張孝全認識的時間軸，表示兩人認識是在2014年12月幫張孝全慶生的時候。她說張孝全在2014年5至6月時間，就有透過戲劇公司對她表達好感，說想和她一起演戲，她才因此對張孝全有印象；更透過張孝全的訪談認為，張孝全把自己當成「夢中情人」。
但陳匡怡再三強調他們並沒有在一起，「如果我告訴你事實是要不是被亂偷拍再被亂寫跟他相關的鬼話，我這輩子根本不想承認被他追求過呢？」她表示自己是被媒體的報導騷擾才不得不出面回應。陳匡怡更忍無可忍地說，「你們真的覺得這樣正常嗎？媒體，男明星，都一樣。我不會再為你們想了。發揮天蠍本性 趕盡殺絕喔。」
資料來源：陳匡怡臉書、八大原創戲劇臉書
