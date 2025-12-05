日本神戶學院大學教授上脇博之，本月4日向奈良地方檢察廳提交檢舉信，指控以首相高市早苗擔任代表的自民黨支部，去年從企業收受了超過《政治資金規正法》規定之全年上限的捐款額。
根據日媒《共同社》報導，檢舉信內容提到，「自民黨奈良縣第2選區支部」去年8月26日，接受了東京都某企業1000萬日元的捐款，因該企業的註冊資本為1億日圓，其法定的全年捐款上限為750萬日元，已超出法定上限。
除了高市早苗以外，支部的會計負責人、企業及其代表董事，也被當成了檢舉對象。對此，支部回應稱「誤認」企業規模，已啟動退款程序。
《政治資金規正法》規定，單家企業可以捐款的總額，依照其註冊資本額大小，金額在1年750萬至1億日元不等。此外，日本防衛大臣小泉進次郎擔任代表的「自民黨神奈川縣第11選區支部」，也被揭露存在類似問題。上脇博之已於3日向橫濱地方檢察廳提交檢舉信，該支部已退還超額部分。
有分析指出，近年日本自民黨「黑金」醜聞纏身，甚至有部分派閥要求所屬議員，按指標出售政治籌款派對券，將超額部分以「回扣」形式返還，但相關資金並未登記在政治資金收支報告中，成為「不受監管」的秘密資金。
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了高市早苗以外，支部的會計負責人、企業及其代表董事，也被當成了檢舉對象。對此，支部回應稱「誤認」企業規模，已啟動退款程序。
《政治資金規正法》規定，單家企業可以捐款的總額，依照其註冊資本額大小，金額在1年750萬至1億日元不等。此外，日本防衛大臣小泉進次郎擔任代表的「自民黨神奈川縣第11選區支部」，也被揭露存在類似問題。上脇博之已於3日向橫濱地方檢察廳提交檢舉信，該支部已退還超額部分。
有分析指出，近年日本自民黨「黑金」醜聞纏身，甚至有部分派閥要求所屬議員，按指標出售政治籌款派對券，將超額部分以「回扣」形式返還，但相關資金並未登記在政治資金收支報告中，成為「不受監管」的秘密資金。