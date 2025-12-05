我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）古巴記者羅梅羅（Francys Romero）報導，洛杉磯道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）已入選古巴國家隊的初步名單。有望代表國家出戰明年三月開打的經典賽，有望代表「紅色閃電」出戰明年的世界棒球經典賽。帕赫斯在2023年並未參與經典賽，不過古巴仍於該屆賽事中打入四強，最終在準決賽以2：14不敵美國隊，並依據排名規則名列第四。古巴過往最佳成績是在2006年打進決賽，最終敗給日本，從未奪下過經典賽冠軍。帕赫斯在2025年迎來爆發賽季，表現大幅進化。他單季轟出27支全壘打、進帳86分打點，整季OPS高達.774，156場出賽展現高穩定度。防守方面，他在2025年交出+7的守備分（fielding run value），為全隊最佳，攻守表現都提升了一個檔次。除了帕赫斯之外，多名大聯盟球員也名列古巴隊陣中，包括伊巴涅斯（Andy Ibañez）、孟卡達（Yoan Moncada）、羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）、赫南德茲（Daysbel Hernandez）與埃斯特拉達（Lazaro Estrada）等人。古巴在此次經典賽抽籤中遭遇相當艱困的分組，他們將在小組賽面對波多黎各、巴拿馬、加拿大、哥倫比亞等強敵，必須取得前兩名才能出線晉級淘汰賽。古巴將力拚隊史首座經典賽冠軍。